Damián Betular reveló el ritual que hace en su casa para eliminar las malas ondas

Carismático y talentoso. Damián Betular brilla con su sola presencia en la pantalla y en esta edición de MasterChef, con desconocidos, continúa con sus momentos de esplendor. Con ese halo de empatía y admiración, el chef abrió las puertas a un secreto personal.

En el contexto de una gala de eliminación, llena de tensiones, de nervios, de incertidumbre, reveló un tip, o una especie de consejo, para eliminar las malas vibras. Una metodología que evidentemente ejecuta en la intimidad de su hogar.

Todo se remonta a un fragmento del episodio del domingo, en el que se decidió un nuevo eliminado del reality de gastronomía que ahora conduce Wanda Nara y que no goza de los números estrambóticos de otras ediciones, principalmente en su versión famosos.

Ahí, con todos los concursantes en plena faena para conseguir sus platos y en definitiva evitar el abismo de la eliminación, Damián detectó que algo sucedía en el estudio, que todas esas emociones inundaron el ambiente con energías negativas.

De manera repentina, Betular agarró un manojo de romero, esa fina hierba aromatizante tan espectacular, e intentó encenderla. Al no lograr su cometido, Damián exclamó para todos los presentes: "¡Chicos! No se prende bien, la mala vibra que hay no se puede creer, que ni siquiera el romero se prende".

Conocedor de la materia, el cocinero continuó con el intento, hasta que lo logró, de ese modo ratificó que se trata de un procedimiento que suele utilizar en su propia casa. Al transmutar en un éxito el encendido, le dijo a uno de los participantes: “Te lo dejo para que lo uses”. Y añadió un consejo: “Aprendí que es hasta la rodilla”.

Betular confesó que prende romero para eliminar malas vibras.

Luego, miró al balcón, donde se encontraban aquellos que zafaron de esta gala, y les manifestó: “Tomen ustedes también para ahí arriba”. De esta manera, Damián compartió el secreto que lleva a cabo para eliminar las energías adversas en su hogar.