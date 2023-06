Agustín de Gran Hermano destrozó a Jorge Lanata por su regreso a la TV: “Es patético y…”

Y una noche volvió. Tras meses y meses de ausencia en la pantalla chica, Jorge Lanata retornó al aire con su ahora ya clásico ciclo Periodismo para todos, otra vez en la pantalla de El Trece y generó críticas de toda índoles, tanto positivas, como adversas.

Dentro del grupo de personas que se posicionaron de manera negativa frente al programa del periodista se encuentra Agustín Guardis, ese ex participante de Gran Hermano que busca su lugar en los medios, casi de manera desesperada.

El joven consiguió una participación en Bendita TV, por lo que ya acumuló varios días en el panel del excelente envío de Beto Casella. Tras la exhibición de un informe, Agustín no se guardó nada sobre lo que piensa de Lanata y exclamó un dictamen fortísimo.

En primera instancia, Beto compartió su mirada del debut de PPT y soltó: “Un humor ideológico que es para tu público, que por ahí no le causa gracia a los kirchneristas. como puede ser el humor y los guiones de Dady Brieva que no le gusten a los K".

De repente, Agustín, quien siempre se autoproclamó como el mejor amigo de Marcos Ginocchio en Gran Hermano, intervino y exteriorizó su agudo análisis. “Es un formato trillado, acabado, digamos, me parece que está repetitivo PPT, no me gusta”, arrancó.

En la continuidad de su crítica al viraje que ejecutó el ciclo de Lanata hace unos años, Guardis bramó: ”Me parece que hace un par de temporadas cuando volvió, buscó esto del humor al estilo yankee, tipo show y esas cosas, pero antes PPT no era eso".

Lanata volvió con PPT

Y para culminar, el ex participante del reality de Telefe utilizó unas concepciones delicadas, ya que manifestó: "Era un programa de investigación que le iba muy bien, pero tomó este rumbo y me parece patético".