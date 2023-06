Nazarena Vélez sepultó a Fede Bal: "Me da asco, lo detesto"

Este fin de semana, Fede Bal volvió a despertar polémica al compartir en sus redes sociales un mensaje que publicó hace diez años. En el tuit, hacía referencia a una habilidad sexual, además de utilizar varios polémicos adjetivos sobre su persona.

"Hace unas semanas se cumplieron 10 años de mi hit tuit. Y me parece importante, a modo de homenaje, poner en contexto. Fue una declaración épica, un tanto inmadura, irónica y desafiante", expresó el actor sobre el tuit que dictaba: "Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabés cómo chupo la conch*".

El posteo de Fede Bal en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, el descargo de Bal despertó una catarata de opiniones encontradas, generando un picante debate en LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por la pantalla de América TV.

Entre las panelistas del ciclo de chimentos se encuentra Nazarena Vélez, mamá de Barbie Vélez, quien fue pareja del actor hasta que todo terminó en un escándalo, litigio judicial mediante, por violencia de género.

En este sentido, la ex vedette sepultó al hijo de Carmen Barbieri. "A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo. Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo", expresó sin filtro la panelista de LAM.

"Está muy bien que se trate. Lo que dice no es gracioso. Yo lo borré pero cuando habla de violencia, no lo borré un caraj… Yo lo detesto y no lo puedo pilotear. Pero repito, está bueno que se trate", agregó Nazarena.

"Sacando a Barbie porque tiene un presente hermoso, Sofía Aldrey y otras chicas la pasaron mal. Es fea la humillación", finalizó contundente.