Jésica Cirio explotó de furia en la Peña de Morfi por los rumores de que se termina el programa: el video

Los rumores sobre el final del magazine más importante de Telefé, tras la desvinculación de Jey Mammon por la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto, pisaron fuerte en el medio durante las últimas semanas y, este domingo durante La Peña de Morfi, Jésica Cirio explotó de furia al referirse sobre el tema, tirando por el suelo las especulaciones.

La noticia sobre el punto final del ciclo nació en Socios del espectáculo (El Trece) y fue Mariana Brey quien comentó que el programa creado por Gerardo Rozín tendría fecha de vencimiento, al terminar el año. Además, indicó que el canal de las pelotas ya habría decidido quién estaría al frente de la conducción por lo que resta de las emisiones.

El tenso momento comenzó cuando uno de los cocineros de La Peña de Morfi, Santiago Giorgino, aclaró otro rumor que venía dando vueltas durante los últimos días. Según algunos comentarios, el profesional de la cocina abandonaría el ciclo que conquista el rating domingo a domingo.

Concentrado en una preparación, el chef expresó: “Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera” y agregó algunos detalles a su declaración: “Soy como el socio fundador y no me voy a ningún lado. Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña”.

Luego, abrió la puerta hacia nuevos proyectos en el canal de las pelotas, entre un tono de misterio y humor: “¿Voy a hacer otro programa en Telefe? Sí, señora, ya lo voy a contar”. Luego, reveló que fue contactado por diversos medios: “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”.

La aclaración de Giorgino fue el momento perfecto para que la conductora se expresara sobre el supuesto final de La Peña de Morfi. Jésica se acercó a la cocina y pidió “un segundo” para profundizar sobre el tema, que viene dando de qué hablar durante las últimas semanas.

“No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, expresó Cirio, con tono tajante y clara molestia en la voz. Luego, la modelo agregó: “Señores, no compren eso, esas noticias que no son reales”.

“Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa”, manifestó Jésica y, enfadada, sumó: “La mala energía y mala onda no nos llega… estamos acá haciendo un programa en vivo”. Cabe recordar que, tras la denuncia judicial contra Jey Mammon, el ciclo quedó a cargo de Cirio y Georgina Barbarossa, la figura elegida por el canal para reemplazar al músico.