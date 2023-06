Yanina Latorre acorraló a Romina Uhrig con comprometedoras acusaciones

Tras su paso por LAM (América), Romina Uhrig aseguró que se sintió maltratada por Yanina Latorre y la panelista no dudó en disparar una comprometedora acusación contra la exdiputada que adquirió popularidad en Gran Hermano (Telefe).

En diálogo con un móvil del mencionado programa, Romina Uhrig sentenció: "Yo sabía donde me metía, pero en LAM me sentí maltratada, sentí que me maltrataron un montón. Se que es un programa así, pero tenés formas de decir las cosas...".

En tanto que sobre Yanina Latorre, Romina Uhrig recordó el episodio de infidelidad de Diego Latorre y le pasó factura remarcando "No sentí respeto. No me voy a poner a la altura de nadie, porque si tengo que hablar o decirle las cosas... La verdad que Yanina... dijo que todos los políticos son mentirosos, y ella sabe que hay gente que a ella le mintió, un hombre le mintió y no es político".

Por otro lado, sobre las dudas sobre su patrimonio, Uhrig aseguró: "Yo no tengo ninguna propiedad a mi nombre, tengo mi auto. Tenía un lote, pero lo vendimos. Me encantaría comprarme mi casa, porque ahora alquilo. Pero en un momento me puse mal porque me trataron de mentirosa y de chorra, un montón de cosas feas. Me están condenando y afirmando cosas. Yanina dijo un montón de cosas feas".

Tras ver la nota, Yanina Latorre no se quedó callada y contraatacó: "Cuando escuché que a mí me mintió Diego... no podemos compararlo con un chorro. Me da pena, me parece una pobre ignorante, sin ningún tipo de contenido. Amora, preguntarte cosas coherentes, no es atacarte. Lo que pasa es que uno se siente atacado cuando la pregunta es incómoda y tiene que seguir mintiendo. La que mintió desde el día uno adentro de la casa es ella".

Acto seguido, Yanina Latorre inisitió en una comprometedora acusación contra Romina Uhrig al asegurar: "Sí nos mintió cuando dijo que presentó proyectos, no pudo contarlo, y ella no presentó ningún proyecto. Lo que no entiende esta gente, que goza de impunidad en un lugar como Moreno, que está muy mal públicamente, no pudo explicar nada".

Pero ahí no terminó todo, porque desde su cuenta de Twitter Yanina Latorre redobló sus acusaciones diciendo: "Amo que la gente turbia me pegue, amo que las turbias me critiquen y amo que no se animen a #lam. Todas las que hablan mal de mí están flojas de papeles y mienten. Amoooooooooooooor".

La durra respuesta de Yanina Latorre a Romina Uhrig. Foto: Twitter @yanilatorre.

Finalmente, Latorre siguió con más contra Uhrig cuando el usuarioi @AnibalPachanga5 le compartió el video en el que la misma Romina explicó en El Debate de Gran Hermano (Telefe) que su labor no fue política sino social, "¡Gracias! Acá la tienen… Nunca fui política, hice un trabajo social. FUISTE DIPUTADA… Se nos burla en la cara. NO PARA DE MENTIR… Vive de la gente de Moreno. Todos corruptos", sentenció la integrante de LAM.