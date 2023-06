Tremendo repudio en Twitter a Morena Rial por querer vender a su perro

Morena Rial se encuentra nuevamente en el ojo de la polémica. Desde que le hizo la cruz a su padre, Jorge Rial, su nombre no ha desaparecido de los portales y canales de noticias, ya sea por sus comentarios en contra del periodista o por sus conflictos con otras figuras del espectáculo.

Este jueves, la página de Twitter de LAM (@Elejercitodelam) -programa de chimentos conducido por Ángel de Brito- exhibió una conversación de Morena Rial donde trata de vender a su cachorro porque su hijo de 4 años no logra llevarse bien con el animal.

La influencer fue acusada de "ladrona" recientemente en LAM. Créditos: captura de pantalla.

"More Rial vende su perro a 200 lucas. #LAM", fue el tweet que publicó la página para generar polémica en la red social del pajarito.

"Y si sabés de alguien que lo quiera; yo lo compré con papales pero no lo puedo tener porque Fran es bruto, es Blue Merle, es hermoso. Me salió 230, pero a 200 lo dejo sin problema. Necesito que esté tranquilo y sea feliz y acá Fran es chiquito y no entiende", son algunos de los mensajes que se pueden leer de la hija de Jorge Rial.

Morena Rial está tratando de vender su perro porque no puede tenerlo más en su casa por su hijo. Créditos: Twitter @Elejercitodelam.

La situación se volvió viral en Twitter y causó indignación. Varios usuarios de la red social repudiaron a la influencer por sus comentarios. "No se que me molesta más. que venda el perro o que no eduque al pendejito para que trate bien a los animales", "De educarlo mejor ni hablamos, ¿no?", "Ojalá la cancelen, si necesita plata que labure, no que venda un animal", escribieron algunos.