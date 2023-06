La China Suárez presentó su primer tema sin Rusherking y la letra es tremenda

La China Suárez sigue firme en su proyecto musical y en las últimas horas presentó “Desaniversario”, una triste canción que habla de los sentimientos tras una separación, la primera que, justamente, la artista lanza luego de su ruptura de Rusherking, a finales de marzo.

Sombría y melancólica, así es la balada que estrenó la China Suárez a unos pocos meses de terminar su historia de amor con Rusherking, con lo cual es imposible no relacionar su letra con ese suceso que la sacudió, aunque ella asegure que es una mujer “de procesos rápidos” y que ya pudo elaborar su duelo.

Mientras el cantante santiagueño sale y se divierte con la influencer española Mar Lucas, muy parecida a Sangre Japonesa, la actriz y cantante presentó su flamante trabajo que dedicó “a todos los aniversarios que no pudieron ser”. “A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser”, explicó la China.

Así, luego de la cumbia romántica que Eugenia había cantado con su entonces novio, con un video en el "se casaban" y en el que aparecía hasta su hija Rufina entre los invitados, el nuevo clip la muestra caminando triste por la playa y en clásicas tomas de separación, mirando el celular a la espera de mensajes que no llegan y cara de angustia.

La China presentó su nueva y triste balada tras romper con Rusherking. Instagram China Suárez

Al igual que las imágenes elegidas, la letra de “Desaniversario” es una oda al corazón desgarrado que ilustra con nostalgia lo que podría haber sido y no fue, la desesperanza de la persona dejada que sabe que el ser amado no va a volver y que todo lo que pudo haber sido se esfumó en el aire.

La letra de Desaniversario, la nueva canción de la China Suárez

Veamos qué dice la letra de la nueva canción de la China Suárez llena de alusiones a Thomas Tobar. “Podría jurar que las mañanas se hicieron para estar a tu lado. Que las canciones que escuchamos se escribieron cuando nos encontramos”, arranca.

“Podría jurar que cuando te vi pensé que estábamos destinados. Y al tenerte yo pude comprender que el amor no es tan malo. Pero tal vez, en algo me equivoqué y lo que pudo ser no va a ser esta vez. Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días sin darme cuenta que solo estaba en mi mente. Quizás fue una utopía”, sigue.

La China y Rusher en tiempos felices. Instagram

Luego, la China ahonda en su decepción: “Yo te di todo de mí Pero a cambio solamente recibí este desaniversario. Podría jurar que las mañanas sin vos se sienten algo vacías. Que las canciones que me llevan a vos ahora son de despedida”.

“Podría jurar que a pesar de este dolor mi corazón no te olvida. Es que al perderte tuve que obligarme a ser un poco más fría. Me desvelé, toda la noche te esperé. Pero te miro y sé que no vas a volver”, termina la tristísima canción de la China.