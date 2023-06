Estas fueron todas las polémicas entre Michael Bublé y Luisana Lopilato que hacen dudar de su relación

Michael Bublé y Luisana Lopilato acaban de protagonizar un nuevo episodio que generó revuelo entre sus fans. El cantante canadiense se fotografió junto a una seguidora y expresó que ni siquiera su esposa lo quiere tanto. Al igual que en otras oportunidades, la actriz argentina evitó la polémica y le restó importancia al asunto.

Michael Bublé y el polémico comentario sobre Luisana Lopilato que generó revuelo en sus redes sociales

No es la primera vez que Michael Bublé se vuelve noticia por sus comentarios y acciones desafortunadas hacia su esposa, la actriz argentina Luisana Lopilato. En esta oportunidad, la polémica surgió con una publicación que el canadiense hizo en sus redes sociales.

La foto de la polémica: Bublé se lamentó y escribió en español que "es triste que tenga que aclarar" - Fuente: Instagram Michael Bublé (/michaelbuble)

Todo se dio en el marco de la gira de conciertos que está llevando adelante. Allí, el cantante conoció a una fanática que llamó su atención al mostrarle que se había tatuado su rostro en una de sus piernas. “Ni siquiera mi esposa me ama tanto”, escribió Michael en la publicación que hizo en Instagram con la foto. Y fue entonces cuando se desató la polémica, ya que varios seguidores le recordaron, entre otras cosas, que Lopilato puso el cuerpo para tener 4 hijos y que ese es un sacrificio mucho mayor al de un tatuaje.

Sin embargo, la propia Luisana decidió echar paños fríos sobre el asunto. En la misma publicación, comentó que “es un chiste” y aprovechó para decirle a su esposo “lo lindo que está”. “Chicos, relájense. Amor y más amor”, acotó.

No es la primera vez: estas son las otras polémicas que generaron Michael Bublé y Luisana Lopilato

Hacia comienzos de 2020, cuando la pandemia del coronavirus recién empezaba a vivirse en el mundo, la pareja decidió hacer una serie de “vivos” a través de Instagram y muchas personas quedaron impresionadas ante ciertas actitudes que el canadiense tenía hacia la argentina. En concreto, Michael Bublé fue acusado de machista y maltratador, algo que no le gustó para nada a la actriz de Rebelde Way y Casados con hijos.

“Creo que sentí la necesidad de decir ‘chicos, paren, porque esto es un tema que no es para salir a hablar. Opinar es gratis desde atrás de la compu’”, expresó Luisana Lopilato tiempo más tarde. “En su momento me dolió porque sentí que no me lo merecía. Ni yo ni mi marido. Y después salí a hablar”, agregó.

Cuando decidió no expresarse al respecto fue cuando Bublé declaró, haciendo referencia a su mánager, lo distinta que sería su carrera si no se hubiese casado y formado una familia. A grandes rasgos, lo que dijo es que su representante cree que, de haberse mantenido soltero y sin hijos, hoy en día sería mucho más famoso y exitoso de lo que es en la realidad. Y, por la forma en que lo dijo, él parecería creer lo mismo.