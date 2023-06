Tras el escándalo, Guido Kaczka reveló los motivos de la desvinculación de Nicole Neumann de Los 8 Escalones

Semanas atrás se conoció la inesperada noticia de la desvinculación de Nicole Neumann de Los 8 Escalones. En su momento, desde Socios del Espectáculo (El Trece) revelaron que entre los principales motivos que llevaron a la modelo a abandonar el ciclo fue el conflicto que protagoniza con su hija Indiana y el escándalo que se desató con los mapuches por su casamiento con Manu Urcera.

En este contexto, y luego del escándalo que se desató por la denuncia penal que la hija de la modelo habría impulsado en su contra, desde LAM (América) fueron en busca de la palabra de Guido Kaczka, conductor y productor del programa de entretenimientos, quien confirmó que fue ella la que optó por alejarse del ciclo.

"Me mandó un mensaje y me dijo: ‘Mirá, tengo mucho tema con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco’. Yo le dejé las puertas abiertas. También le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba para mí en el programa y que tiene la chance para volver. Pero no me dio detalles, pero me dijo que tenía temas", expresó Guido.

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar, tampoco sirve. Y la tele, en ese sentido, se regula bastante sola. Yo tengo esa idea. Para mí, cuando alguien no quiere estar en televisión te aguanta muy poco la situación. Así que es mejor ser claros. Hay que hacer el duelo, obviamente, porque uno quiere todo lo mejor. Pero necesitás, en general, gente que quiera hacer los programas", agregó sobre la situación particular que planteó la modelo.

Nicole junto a sus hijas

Recordemos que este lunes, Marcela Tauro contó que Nicole habría sido denunciada por su hija mayor, en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre. El conflicto entre la modelo y la adolescente es de larga data. Es más, los rumores fueron confirmados por su papá, Poroto Cubero, quien reveló en una entrevista que Indiana vive con él hace varios meses.

Tras la repercusión en los medios, la modelo recurrió a su cuenta de Instagram para hacer referencia al tema de manera solapada. Primero decidió postear una frase en inglés: "When people can’t control you, they try to control how people view you" ("Cuando la gente no te puede controlar, tratan de controlar cómo te ven los demás"), dando a entender que la adolescente estaría siendo utilizada por su padre para ensuciar su imagen.

Luego, optó por compartir su horóscopo del sábado 24 de junio. "Escorpio. Tus palabras nunca son en balde, no se las lleva el viento, no son palabras vacías, es lo que piensas, lo que sientes, lo que ves. Tu siempre vas con la verdad por delante".