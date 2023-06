Quiénes son las dos nuevas confirmadas para el Bailando 2023

Este lunes en "Los Ángeles de la Mañana" (LAM), Ángel de Brito reveló las dos nuevas figuras que participarán en el Bailando 2023. El programa de Marcelo Tinelli comenzará a principios de agosto y cada semana se van conociendo los participantes que serán parte de la pista este año.

Por el momento, quienes mostrarán sus dotes de baile y serán juzgados son: Alexis Quiroga; Coki Ramírez; Guido Zaffora; Candelaria Tinelli; Coti Romero; Anabel Sánchez; Luciano "El Tirri"; Kenny Palacios; Romina Malaspina; Tomás Holder; Alfa, ex participante de Gran Hermano; Lourdes Sánchez; Fernanda Sosa; Maxi de la Cruz; Camila Homs; Juli Castro; Flor Vigna; y Charlotte Caniggia.

A esta lista de 18 participantes, se le sumarán dos personas más. "Una es fácil, la de la política es fácil. Está confirmada para el Bailando 2023 la señora, o señorita, Romina Uhrig de Gran Hermano. Bienvenida a la pista", fue la primera revelación que hizo el periodista en el programa de chimentos.

Romina Uhrig participó en la edición 2022 de Gran Hermano. La exconcursante del reality tiene 35 años y, entre 2019 y 2021, fue diputada por el Frente de Todos. Uhrig fue una de las participantes más queridas del programa de Telefé, incluso fue una de las últimas en salir de "la casa más famosa del mundo". Pero, tras su salida, comenzó a ser investigada por posible enriquecimiento ilícito.

Romina Uhrig. Créditos: Instagram Romina_uhrig.

"La otra, si la adivinan, les pago una comida a cada una", dijo Ángel de Brito a sus panelistas. "No es actriz ni periodista. Está vinculada al deporte, a la Selección. Tiene 39 años, no está casada, está en pareja. Salió con un basquetbolista, tiene dos amigas muy famosas, una es Gianinna Maradona. Ella es excelente en un deporte y vivió del mismo: hockey. Es una ex leona", comentó el conductor de LAM. "Es Noel Barrionuevo", confesó de Brito.

Noel Barrionuevo. Créditos: Instagram Barrionuevonoel.

Noel Barrionuevo se destacó en Las Leonas, la Selección femenina de hockey sobre césped de nuestro país, por más de 15 años. La jugadora se retiró a fines de 2021 del deporte.