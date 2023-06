Las fotos de Helena Otamendi, la sobrina modelo de 17 años de Nicole Neumann

Helena Otamendi, la hija de Geraldine Neumann, tiene 17 años y brilla como modelo. La sobrina de Nicole Neumann, aseguran, tiene un gran futuro dentro de la industria, pero no sólo se dedica a modelar.



Sobre los primeros pasos que va dando su hija, Geraldine Neumann habló en una entrevista con la revista Gente. “Helena tiene mucho carácter. ¡Todo lo cuestiona! Pero con Jorge les abrimos el juego”, comentó.



“Hablamos mucho con nuestros hijos. Este año. Los cambiamos a un colegio Waldorf. Creemos que van más con ellos”, agregó la hermana de Nicole Neumann, quien ve como su sobrina comienza a seguirle los pasos.

Helena Otamendi, la sobrina de Nicole Neumann. Foto: @heleotamendi.



Asimismo, Geraldine Neumann se deshizo en elogios hacia su hija Helena, pero no desde un rol de madre, sino con una mirada netamente profesional. “Me impresiona lo profesional y responsable que es. Confiamos plenamente en sus valores, su educación y sus creencias”, sostuvo.



“Nos halaga poder educar a nuestros hijos en libertad, que no es lo mismo que libertinaje. Ella sabe que, cuando nos necesita, nos tiene a los dos. A veces me quedaba todas las horas con ella. Y ahora ya me pide que la deje sola”, agregó.



Por su parte, Helena Otamendi habló también de su inicio artístico y reveló que no sólo se dedica a modelar, por lo que apunta a tener una carrera amplía en cuanto a su preparación, dado que está estudiando música.

Helena Otamendi, la sobrina de Nicole Neumann. Foto: @heleotamendi.



“Del modelaje me gusta todo, sobre todo los desfiles porque se trata de un trabajo en equipo y, cada vez que salís, jugás a hacer un personaje que te genera adrenalina”, comentó la sobrina de Nicole Neumann.



“A los doce empecé a estudiar guitarra y piano. Ahora, además, compongo y este año voy a producir mis propios temas. Y, desde hace dos años, me tomo más en serio lo del modelaje. Intento hacer todo de a poco, sin descuidar el colegio”, cerró Helena Otamendi.

Helena Otamendi, la sobrina de Nicole Neumann. Foto: @heleotamendi.

Helena Otamendi, la sobrina de Nicole Neumann. Foto: @heleotamendi.