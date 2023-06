No son días fáciles para Sofía Jujuy Jiménez, dado que hace unos días descubrió que su novio, Bautista, le había sido infiel durante sus vacaciones en Río de Janeiro, Brasil. A partir de esto, realizó un fuerte descargo en Instagram y reveló cuántas veces la engañaron en su vida.



“Así, como el mar, y su energía transformadora, elijo conectar con ese no sé qué tan sanador que tiene. Sé que la vida tiene algo mucho mejor para regalarme”, posteó la modelo y conductora desde Europa, en donde se encuentra de vacaciones.



“Claramente hoy no entiendo ni por qué me está pasando esto. Se sienten tan doloroso por dentro y me siento tan boluda por fuera. Lo di todo y confié tanto. ¡Sé que muchas me entienden!”, agregó en el primer posteo. “Las abrazo y agradezco todo el amor que me están mandando. No lo puedo creer. Confío más que nunca y literal elijo creer que todo pasa por algo”, sostuvo.

Sofía Jujuy Jiménez reflexionó sobre la infidelidad de su novio. Foto: @sofijuok.



Además, en lo que fue tal vez la parte más sentida de su descargo, Sofía Jujuy Jiménez se lamentó por lo sucedido teniendo en cuenta que, como pareja, tenían planes a futuro y a largo plazo. “Pensando en ser padres juntos, en armar una familia. El regalón de cumple que te acababa de hacer para que juntos descubriéramos Europa. ¿De verdad? ¿Así es cómo se trata a la mujer que querés como mamá de tus hijos? ¿Así? ¿De verdad, Bau?”, expresó.



Al ver la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió tras su primer posteo, Sofía Jujuy Jiménez volvió a expresarse en Instagram para contar cómo se sintió acompañada por mujeres que pueden haber pasado por lo mismo.



“Qué importante es el amor propio en momentos como el que estoy atravesando, ¡qué importante es recordarnos lo valiosas que somos más allá de lo que la vida tenga para contarnos! Qué flash cómo te puede cambiar literal de un segundo a otro”, comentó.

Sofía Jujuy Jiménez contó cuántas veces le fueron infiel. Foto: @sofijuok.



“Abrazarse fuerte es la cuestión, o por lo menos así me consuelo yo. Mujeres, las abrazo fuerte a ustedes también que me llenaron de amor y contención. No puedo creer la cantidad de mensajes que recibí”, añadió la conductora y modelo.



Asimismo, Sofía Jujuy Jiménez reveló cuántas veces le fueron infiel en su vida. “Qué fuerte ver y sentir cómo todas pasamos alguna vez por infidelidades y frustraciones amorosas. Yo ya voy como por la cuarta y sigo viva. Pues, como dicen, nadie muere por amor”, concluyó.