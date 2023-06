El inesperado accidente en La Peña de Morfi durante la preparación de una receta

Un tenso momento se vivió en la emisión de este domingo de La Peña de Morfi cuando realizaban la preparación de unas de las recetas en la cocina del ciclo que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe.

Todo ocurrió cuando Mirtha Carabajal, la experimentada pastelera, se encontraba preparando un mousse de chocolate. "Atención. Hoy vas a aprender a hacer la mejor mousse de chocolate del mundo mundial", adelantó la mujer, quien se encontraba junto al chef Santiago Giorgini y Jesica Cirio.

Mientras detallaba los pasos a seguir de la receta sucedió algo inesperado: estalló un recipiente de vidrio. "Tenemos agua en plena ebullición, para precalentar este recipiente, que estaba sobre una olla. También dos huevos enteros, seis yemas y 250 gramos de azúcar. Podemos usar un chorrito de agua, en lugar de los dos huevos enteros para que la yema no sea tan pura", comentó.

En ese momento, la cocinera puso agua en el bowl de vidrio, que se encontraba sobre la olla con agua hirviendo, pero el recipiente estalló. Ante el susto de los presentes, Mirtha llevó tranquilidad: "Puede pasar. Lo que pasó recién fue por el golpe de frío. Estaba el bowl caliente y agua fría".

"No me preocupa. Lo vuelvo a poner. No es la primera ni la décima vez que me pasa", agregó Carabajal que continuó adelante con la receta con total normalidad como si nada hubiese sucedido.

"Quedaron todos pasmados. Como es televisión verdad es importante que se vea lo que pasó", agregó la chef para darle un cierre a lo acontecido.