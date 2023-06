El desgarrador testimonio de Tini Stoessel sobre sus problemas mentales: “Tuve ataques de pánico y…”

Tini Stoessel recibió muchas críticas desde que explotó a la masividad absoluta. Sin embargo, las soportó como pudo, pero en los últimos meses se intensificaron y tuvo que recurrir a un profesional de la salud mental para tratarse. En una entrevista que concedió, reveló lo mal que la estuvo pasando.

Luego de su último concierto, donde hizo llorar a Rodrigo de Paul por la canción que le dedicó, la artista juvenil habló largo y tendido sobre los padecimientos que viene afrontando. Las circunstancias no han sido fáciles para ella y peor se puso cuando surgió el escándalo con Camila Homs.

Rodrigo de Paul llorando en el show de su novia.

El pasado fin de semana, la ex protagonista de Violetta dio un recital en Barcelona. En un determinado momento, interrumpió su perfomance y expresó su dolor ante los miles de fanáticos que fueron a verla. “Hace tres semanas veía muy lejano poder volver a subirme a un escenario”, expresó.

Luego de cantar ante los españoles, le concedió una entrevista al medio del país europeo, El País. Allí reveló: “Literalmente hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

También, contó que ni siquiera tenía ganas de conceder notas como solía hacerlo antes. A lo que Tini explicó: “No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”.

El llanto de Tini Stoessel al hablar de sus problemas mentales.

Por último, hizo referencias a las críticas y rumores por sus problemas alimenticios. Stoessel dijo: “Se inventaron que estaba internada por un trastorno alimentario y yo estaba comiendo leche con galletas con mi mamá. Creo que es una herida que me hicieron desde los 15 años”.

“Ahora lo estoy tratando, tengo herramientas. Lo más fuerte es que no hay nadie más exigente conmigo misma que yo, para que los demás vayan a venir con exigencias. Suficiente es con lo que tengo dentro como para lidiar y salir a defender cosas que ni siquiera me he planteado”, cerró.