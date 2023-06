Facundo Ambrosioni contó todo de su alianza con Jorge Rial para quitarle el hijo a Morena

El escándalo que desató Morena Rial con sus declaraciones sobre Jorge Rial y todo una gama enorme de revelaciones de problemáticas familiares sigue latente y origina secuelas. Entre las ramificaciones, en los últimos días se instaló una teoría muy fuerte.

A raíz de la enemistad con el creador de Intrusos, algunos periodistas soltaron la versión de una revancha del periodista que incluiría una alianza con Facundo Ambrosioni para quitarle la tenencia de Francesco, su hijo. Una posibilidad controversial y sensible.

En ese sentido, Estelita Ventura narró en LAM: “Tengo mucho miedo de que, con tal de seguir dañándola, se metan ahí. Ojalá me equivoque. Él está tan amigo del padre del nene. Primero dijo de todo, pero hoy está re amigo. En vez de apagar el fuego, le echa nafta”.

El ex de Morena habló de la alianza con Jorge.

Así, Yanina Latorre, que suele manejar muy buena información, agregó: “Jorge está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. (…) Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena con respecto al nene. ’Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para (declarar) una insanía como hizo la otra vez, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto”.

Finalmente, Ambrosioni rompió el silencio y salió a contar su verdad, para ratificar o rectificar los rumores de una alianza con Jorge. En diálogo con Ciudad Magazine, el futbolista aseguró: “Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora”.

A la hora de ofrecer más sustento a esta teoría, Facundo manifestó: “Yo tengo mi vida y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia”. Y aclaró que sí tiene una búsqueda: “La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo”.

Facundo contó si está en contacto con Rial.

De ese modo, el ex de Morena Rial describió su intención: “Solo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación y una enseña. Por esto mismo es que vengo luchando la tenencia de mi hijo”.