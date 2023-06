Laura Ubfal reveló cómo nació el enfrentamiento con Susana Roccasalvo

En un nuevo capítulo de su feroz enfrentamiento mediático, Laura Ubfal volvió a destrozar a Susana Roccasalvo, cuyo apellido suena muy fuerte para ocupar un lugar de jerarquía en el universo de los medios de comunicación.



En esa ocasión, a la periodista le preguntaron por la posibilidad de que la actual conductora sea la reemplazante de Luis Ventura en la presidencia de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA).



“No la votaría porque es mala persona”, aseguró Laura Ubfal en su visita al programa A la Tarde, que conduce Karina Mazzocco en la pantalla de América, justamente frente a Luis Ventura, que aún no confirmó si buscará permanecer en el cargo.



Allí, la conductora del programa le pidió que argumentara su postura inamovible sobre la posibilidad de que su colega se hiciera cargo de APTRA. Y ella, sin pelos en la lengua, siguió con sus críticas y sus ironías.



“Si ella tuviera capacidad de laburo y ganas, me parece bárbaro, pero como ella dice que de lunes a viernes tiene mucho que hacer y que no puede ocuparse, ¿cómo se va a ocupar de APTRA?”, planteó Laura Ubfal.



Asimismo, explicó de dónde nace su rivalidad con Susana Roccasalvo. “No sólo fue mala conmigo. Es muy despreciativa y es una persona que no merece ser presidente de APTRA”, sostuvo.

Laura Ubfal y Susana Roccasalvo.



“Como ser humano, no lo merece. Y como profesional, hace muchos años que sigue haciendo lo mismo. Se equivoca bastante, confunde los apellidos. Ahora, va un poquito más al teatro. Debe ser por el noviazgo que le pegó”, agregó.



Por último, sobre el origen de esa pelea, que parece no tener vuelta atrás, Laura Ubfal explicó: “¿Cómo tomarías vos a una persona que se para y te basurea por cómo estás vestida o cómo sos de físico? ¡Vayan a Youtube! ¡De Brito lo mostró 20 veces!”.