La espectacular casa de Alex Caniggia y Melody Luz donde vivirán con su bebé

Alex Caniggia y Melody Luz están en tiempo de descuento porque cada vez falta menos para el nacimiento de su primer hijo, a quien llamarán Vincenzo. El bebé llegará en las próximas semanas y la pareja prepara su casa para ese gran momento.

Ansiosa por verle la carita a su pequeño hijo, Melody acondiciona su “nidito”, una cómoda y espaciosa casa de la cual, de tanto en tanto, la bailarina y el conductor de Los desconocidos de siempre dejan ver algunos detalles en sus respectivas redes sociales.

El cuarto de Melody y Alex Caniggia. Instagram Melody Luz.

Por lo pronto, las fotos que publican Melody Luz y Alex Caniggia dan cuenta de un gusto por los espacios amplios, despojados, los colores neutros y la decoración moderna, sin estridencias ni rincones recargados con objetos. Para ellos, la premisa “menos es más" parece ser una norma.

La casa de la pareja tiene revestimientos en mármol, madera oscura y paredes de cemento en su patio exterior. Una de las últimas postales de la ex participante de El hotel de los famosos es una espectacular toma desde su baño que permite apreciar imponentes paredes de porcelanato y un espejo detrás de la bañera.

Súper baño con revestimiento símil mármol. Instagram Melody Luz.

Amplios ventanales, parque verde para relajar y jugar y un living con una inmensa televisión son otros detalles del hogar en el que por primera vez vivirán como una familia cuando llegue al mundo Vincenzo, cuyo cuarto todavía es un misterio, mientras sus futuros padres viven estas últimas semanas de a dos.

Los detalles de la casa de la pareja. Instagram Melody Luz.

Por qué Alex Caniggia no se quiere casar

Recientemente el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis dejó en claro que en sus planes no está el del casamiento. Todo se dio a raíz de la visita al programa de Celeste Muriega, que en unos meses se casará con Christian Sancho.

“¿Es la primera vez que te casás?”, quiso saber Alex y ella respondió: “Sí, nunca me casé y creo que va a ser la única”. “¿Y vos para cuándo?”, le consultó. “Yo no me voy a casar”, respondió él, a lo que Celeste repreguntó: “¿No? Pero viene el baby…”.