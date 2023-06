El argumento de Marixa Balli sobre su preparación como posible candidata a jefa de Gobierno porteño

Tras darse a conocer que el Partido Aptitud Renovadora le ofreció ser candidata a jefa de Gobierno porteña en las elecciones en CABA, Marixa Balli explicó este jueves en LAM (América) cuál es su preparación para eventualmente aceptar el desafío de la fuerza que comanda Juan Pablo Chiesa.

"No es la primera vez que tengo un ofrecimiento, ya hace varios años... Desde que pasó lo de la Salada, 60 mil puestos y la única que puso la cara fui yo, la única que puso el pechito", comenzó Marixa Balli.

Luego, Yanina Latorre comentó que fue ella quien le dio el telefóno de su compañera al partido interesado en contar con Marixa Balli en sus filas para las próximas elecciones en CABA.

"No quiero hablar todavía porque eso lo está manejando mi abogado", anticipó Balli. Sin embargo, luego detalló: "Sería la única mujer, son cinco. Hicieron encuestas y dicen que les da miedo de lo bien que medí. Hace algunos años Alberto Fernández me ofreció, antes de que sea presidente... He tenido reuniones importantes siempre con mi abogado, porque es el que me sugiere si tengo que aceptar o no".

Sobre sus aptitudes para tener un lugar en las elecciones en CABA, Marixa Balli comentó: "Me gusta el tema de la política, pero no es que soy una mina política, yo solamente transito una vida donde he pasado por todo tipo de lugares, conozco todo. Sé lo que es que te haga un juicio un empleado, porque lo único que quería era que lo contrates en blanco para hacerte un juicio igual, sé lo que es pagar las cargas sociales...".

Luego, ante una pregunta de Mónica Farro sobre su preparación, Marixa Balli remarcó: "Yo solo soy esto, soy una mujer que ha pasado por muchísimas situaciones. Te puedo decir lo que es ser dueña de locales, luchar, renegar, tener puestos en la salada, luchar, renegar".

Marixa Balli se sinceró sobre su preparación para ser candidata en las próxima elecciones en CABA. Foto: Captura TV.

Finalmente, Balli se sinceró: "¡No amores, no estoy preparada! Solamente soy una mina con mucha vida. Yo solo quiero lo que toda la vida he deseado, desde que fui una mujer con dos dedos de frente, poner locales, tener gente a cargo: lo único que quiero es que la gente esté bien. Yo soy muy calentona, no estoy preparada... Yo creo que lo que mejores hacen cosas, son las personas que tienen el taquito gastado en diferentes lugares. Con los chorros voy a salir detrás de los chorros, me robaron la casa, me robaron la moto, déjense de joder. No se puede vivir así".