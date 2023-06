Gastón Pauls reveló cómo hace para manejar la fama de su hija Muna

Muna, la hija de Gastón Pauls y Agustina Cherri, comienza a ver cómo su fama y popularidad están creciendo y ya se vislumbra un importante futuro en el mundo artístico, para el que ya se estuvo preparando.



En ese sentido, hace unos meses viajó a Nueva York junto a su padre para perfeccionarse en comedia musical. Ahora, ya de vuelta en la Argentina, el actor habló de cómo hace para manejar la fama de su hija.



“Agus y yo sabemos lo difícil que es lidiar con el aplauso y el abucheo, de entender que a veces sos lo que sos, pero que no te llamen”, comentó Gastón Pauls en diálogo con Agarrate Catalina, por La Once Diez.

Gastón Pauls y su hija Muna.



“Yo trabajo mucho con Muna el tema de la humildad y de no creer del todo ni en el aplauso ni en el silbido. Trato de transmitirle eso”, agregó Gastón Pauls sobre cómo transita junto a su hija su crecimiento artístico.



Asimismo, el actor y conductor sorprendió al contar una curiosa anécdota que tuvo como protagonista a Muna, pero también a un chico que se le acercó a hablar con mucha seguridad y con mucho respeto.



“El otro día vino un chico que no tenía más de 12 años, que me dijo: ‘Yo no sé quién es usted, pero estoy enamorado de su hija. ¿Le puedo decir suegro?’”, contó Gastón Pauls sobre es situación que lo sorprendió.

Gastón Pauls y su hija Muna.



“Ese mismo día, un grupo de señoras de 50 años me decía que Muna ya nos superó a Agustina y a mí”, agregó con mucho humor Gastón Pauls, que se mostró muy orgulloso con el momento de su hija Muna.



Por último, habló de la ficción que se estrenará el 23 de junio en Amazon Prime y que lo tuvo filmando con Liz Solari, su ex novia. “Compartimos ese trabajo. Nosotros fuimos muy amigos durante muchos años. En otro momento disfrutamos algo más. Nos adoramos y eso seguirá siendo así”, concluyó Gastón Pauls.