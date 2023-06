La furia de Yanina Latorre tras la querella penal de Estefi Berardi en su contra

Yanina Latorre y Estefi Berardi siguen en pie de guerra. Las panelistas de LAM (América) protagonizaron un sin fin de escándalos a lo largo de varias temporadas del programa que conduce Ángel de Brito.

Uno de sus últimos cruces tuvo que ver con el caso de los chats que, supuestamente, intercambió Berardi con Fede Bal. Estas conversaciones dejarían al descubierto que la panelista sería la tercera en discordia entre el actor y su novia Sofía Aldre.

Latorre dio los detalles más controversiales en LAM sobre la ruptura de Bal y su novia, y más allá de que solamente mencionó a Claudia Arbertario, quien confirmó su affaire con el actor, en el listado de engaños, desde Intrusos (América) Marcela Tauro sumó a Estefi Berardi en la polémica.

Estefi Berardi.

Recordemos que en aquel momento, la propia Yanina explicó a la audiencia que tenía en su poder los chats pero que no iba a mostrarlos.

Tiempo más tarde, Berardi comentó que iba a demandar a Tauro por filtrar los chats y detalló que la siguiente en su lista sería Yanina, lo que provocó una discusión entre ambas. “Puedo hablar de ello, lo que no puedo hacer es leerlos. Te reís como una hiena porque no sabes cómo responderme”, le dijo Latorre en ese entonces.

Finalmente, este lunes le llegó la querella a Latorre. Indignada por lo sucedido, la periodista puso al aire a su abogada para que cuente detalles del caso. "Este lunes me llegó una querella de Estefanía Berardi. Pobre, está muy al pedo esta piba y no sabe qué hacer. Para desandar el caso, y saber de qué se me acusa y qué delito cometí, la tengo conectada a mi abogada personal Elba Marcovecchio", expresó Latorre durante su programa radial en El Observador.

"Es una causa muy particular donde se invocan unos chats privados donde se la alude a ella. Pero a la vez dice que son falsos. Además invoca una cuestión de género y lo que acá menos hubo fue una cuestión de sororidad. Luego ella dice que Marcela Tauro es quien filtra esos chats en Intrusos, pero no querella a Tauro", expresó la letrada y esposa de Jorge Lanata.

"Ella misma se agravia por la filtración de los chats para decir que los desconoce y que no son de ella. Una denuncia sin respaldo. A mí me resulta muy llamativo", agregó.

"A mí me demanda por hacer mi laburo y por no mostrarlos a los charts. Es un delirio", comentó Latorre. "Ella quiere prensa o plata", agregó la angelita.