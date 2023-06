El "atrevido" look de Marcela Tauro en Intrusos que deslumbró a todos

Además de ser una de las panelistas más icónicas de Intrusos (América), Marcela Tauro se caracteriza por su temperamento frontal y por no darle importancia a los prejuicios que algunos tienen sobre ella. Este martes, la panelista lució un look con transparencias en Intrusos (América) mientras ejerció como conductora del legendario ciclo de chimentos en reemplazo de Florencia de la V.

Luciendo un conjunto en tono gris, y con la escarapela correspondiente a la celebración del Día de la Bandera, Marcela Tauro comentó sobre las transparencias en la parte superior de su outfit: "Estoy atrevida".

Al ingresar al estudio de Intrusos, Tauro fue recibida con el hit Let's get loud de JLo, y tras los comentarios de sus compañeros, que no escatimaron en gritarle cosas como "loba" y "qué sexy estás", la periodista lució su sensual look.

Más allá del recibimiento, Marcela Tauro adivirtiçó sobre la jornada de trabajo en Intrusos en pleno feriado: "Estamos trabajando. Ellos vinieron con la mejor de las ondas, yo vine con la peor. Hoy puede ser que salga la auténtica Tauro. Voy a contar verdades".

Acto seguido, al dejar ver su look frente a cámara, Marcela Tauro soltó entre risas y en complicidad con sus colegas de Intrusos: "Estoy muy atrevida, loca".