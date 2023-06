Con quiénes compartirá cárcel L-Gante y cuántos años podría estar preso

Todos los días hay una novedad que complica aún más la situación judicial de L-Gante, dado que, luego de la renuncia de su abogado, el doctor Alejandro Cipolla, ahora se conoció que será trasladado a un penal.



Por el momento, el cantante de cumbia 420 está alojado en la DDI de Quilmes, pero, por ley, no pueden tenerlo mucho más tiempo allí, por lo que será trasladado. Esta es una de las razones por las que la familia del imputado le reclama a su ex abogado.



Según dicen desde el círculo íntimo del cantante, no trabajó con la celeridad que necesitaba L-Gante para recuperar la libertad. Ese cuestionamiento de la familia hizo que presentara su renuncia a su defensa.

L-Gante, más complicado en la Justicia. Foto: @lgante_keloke.



En ese sentido, en el programa Nosotros a la Mañana, Germán “Pampa” Mónaco contó que L-Gante será trasladado a un penal. “Posiblemente lo trasladen a la Unidad Número 3 de Melchor Romero, que todos conocemos porque allí están alojados los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa”, comentó.



Por su parte, el periodista de TN Ignacio González Prieto también habló sobre la causa contra L-Gante y explicó también las razones por las que terminar siendo trasladado a un penal, al mismo donde están los 8 rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.



“Como esto va para largo, por ley no lo pueden tener en una DDI ni en una comisaría. Y el traslado es inminente”, argumentó el periodista Ignacio González Prieto en su cuenta de Twitter.

L-Gante compartirá penal con los 8 rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.



“L-Gante solicitó su excarcelación extraordinaria. Además, la Justicia modificó parcialmente la carátula de las dos imputaciones que pesan sobre el músico y agregó una tercera. Sacó arma de fuego y funcionario público. El cantante espera a ser trasladado”, agregó.



Por último, Leonardo Sigal, el abogado de los denunciantes de L-Gante, contó cuántos años podría estar en la cárcel el cantante. “En este momento, la calificación legal es amenazas coactivas en concurso legal con privación ilegítima de la libertad. Todo esto por ser cometido contra un funcionario público. Esto tiene una pena mínima de 5 años. Y el máximo es hasta 25”, explicó.