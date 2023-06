La emoción de Diego Topa por su encuentro con Nicki Nicole: ¿sale un feat?

En Urbana Play, el animador infantil Diego Topa contó los detalles de su encuentro imprevisto con Nicki Nicole y habló de la posibilidad concreta de hacer un feat con la artista argentina de 22 años.



“Me estoy por ir al baño y de repente me toca el hombre y me dice: ‘¡No! No lo puedo creer. ¡Sos vos! ¡Sos Topa!’. Le digo: ‘No lo puedo creer, ¡sos Nicki!’. No podía creer que Nicki Nicole… Y me dice: ‘No sabés lo que te amo. Y tengo a mi amiga que te ama. Vení, vení. ¿Dónde está mi amiga?’”, comenzó contando el actor.



“Era Esperando La Carroza”, acotó Clemente Cancela, por las recordada y épica escena de la clásica película. “La amé. Sí, tal cual. Era Esperando La Carroza. ‘¿Dónde está mi amiga?’”, se sumó Diego Topa.



“Y ayer, justamente, hablando con Tato, que es el productor del espectáculo nuevo que está haciendo ahora, me cuenta que se está yendo a Madrid y me dice: ‘Le voy a decir que yo también amaba tus shows’”, continuó contando el animador infantil.



En ese momento, Diego Topa reveló cómo surgió la posibilidad de realizar un feat con la artista argentina que revoluciona al mundo y que también lo tiene como ídolo al animador infantil, algo que conmocionó a todos en el estudio.



“Entonces le digo a Tato: ‘Me muero por hacer un feat con ella. ¡Ya te lo digo!’. La canción que sea, la canción que elija ella, la que la hacía feliz conmigo cuando era chiquita. Hagámosla”, contó Diego Topa.

Diego Topa y Nicki Nicole.



Ante esta posibilidad, Diego Topa se mostró muy entusiasmado y se deshizo en elogios no sólo hacia Nicki Nicole, sino también hacia otras cantantes argentinas del género urbano, que comparten el estilo con ella.



“Me encanta. Las amo a todas, a Lali, a Tini, amo todo lo que hacen. Es alucinante. Y es alucinante que no sólo trasciendan a la Argentina, sino también a Latinoamérica. Se instalaron en el mundo”, cerró el actor y animador infantil.