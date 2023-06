La tajante reacción de Jorge Rial sobre la posibilidad de ser homenajeado en los premios Martín Fierro

En las últimas horas, surgió la versión de que Jorge Rial sería homenajeado en la próxima entrega de los premios Martín Fierro que organiza APTRA, y el conductor se encargó de marcar los puntos sobre su relación con dichos galardones y la asociación que los impulsa.

En diálogo con un móvil de Socios del Espectáculo (El Trece), Jorge Rial se refirió al comentario de la periodista Laura Ubfal, quien en Intrusos (América) señaló que el legendario conductor sería distinguido próximamente en los premios Martín Fierro.

"A mí no creo que me hagan nada, tampoco lo necesito. Estoy en contra de APTRA, no en contra de los Martín Fierro, son dos cosas distintas... Para mí el Martín Fierro es el mejor premio de la televisión", remarcó Rial sobre el vínculo que tiene con los Martín Fierro.

Además, Jorge Rial explicó: "Yo tengo una trayectoria, una carrera, estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal, yo estoy conforme; camino por la calle, no tengo problema. Así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

Jorge Rial aseguró que no necesita un reconocimiento de APTRA. Foto: Captura TV.

Finalmente, Rial destacó que Intrusos, el programa que lideró durante casi dos decadas sí merece ser distinguido en los premios Martín Fierro. "Pasé por algo límite, te podrás imaginar que cualquier cosa que venga ahora, todo es bienvenido. Creo que Intrusos se merece un reconocimiento, son 23 años ya, creo que se lo merece, no yo, el programa", destacó.