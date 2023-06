Filtraron los mensajes que Ailén Cova le mandaba a Alexis Mac Allister cuando tenía novia

El comienzo de la relación entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova fue muy polémico, dado que el futbolista campeón del Mundo con la Scaloneta había dejado en plenas fiestas de fin de año a Camila Mayan para lanzarse a los brazos de quien fuera su mejor amiga.



A pesar de los comentarios y cuestionamientos alrededor de cómo se dieron las cosas, el mediocampista y su actual pareja prefirieron hacer oídos sordos y continuar con su romance, que, todo indica, marcha de la mejor manera. En ese sentido, hace unos días, Alexis Mac Allister y Ailén Cova asistieron juntos al casamiento de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, en Italia.



En el casamiento del delantero del Inter se dio la oficialización del romance. Incluso, se la vio a Ailén Cova muy compinche con otras mujeres de los futbolistas de la Scaloneta, en señal de que ya se integró al grupo.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova en el casamiento de Lautaro Martínez.



Cuando todo parecía ir de maravillas, en las últimas horas se reavivó el escándalo cuando la cuenta de Twitter del Ejército de LAM filtró mensajes que, hace años, le enviaba Ailén Cova a Alexis Mac Allister, en Facebook.



“Lindoooos”, escribió en un comentario de una foto del futbolista junto a Camila Mayan, quien le devolvió la gentileza también en público. “Gracias, linda”, le había contestado en aquel entonces la ex del mediocampista.



En tanto que hay otros mensajes de hace más de 10 años, algo que no sorprende dado que Alexis Mac Allister y Ailén Cova eran amigos antes de ser pareja. “¿Cami es la mejor, no? No, la mejor es Ailén. Ale, te amo”, había escrito hace un tiempo su actual novia.

Los mensajes de Ailén Cova a Alexis Mac Allister.



“Éramos tan felices. ¿Y qué pasó? Pasó una pu…”, comentó en otro mensaje muy polémico. “Te amo mucho, mi vida. Sabés que para cualquier cosa me tenés. Atte: Ale Mac Allister, el mejor de todos”, le escribió también Alexis Mac Allister.



“Hola, sí. Vengo a decirles a todos que soy solo de Ale, así que no se gasten en chamuyarme porque so re linda. Ale me ama”, escribió en otro comentario Ailén Cova. “¿Por qué sólo me podés ver como una amiga?”, preguntó en otro mensaje. “No es mi novio, pero es mío”, agregó.

