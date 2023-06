Coti Romero salió sola y le mandó un duro mensaje al Conejo

Todo tiene un principio y un final, inclusive el amor. El romance entre los ex participantes de Gran Hermano, Coti Romero y Alexis “Conejo” Quiroga terminó sorpresivamente y fue la propia hermanita la que subió un video que está en boca de todos.

Cabe recordar que la pareja del reality decidió apostar al noviazgo, compartiendo el mismo edificio y con reuniones familiares y viajes que solo confirmaban que la relación entre ambos pasaba por su mejor momento, pero finalmente eso cambió.

Ambos aprovecharon sus redes y alguna incursión en los programas de espectáculos para dar sus versiones de la ruptura. La participante correntina detalló en “A la Barbarossa”: “Fueron decisiones nuestras porque creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo pero obviamente que me duele mucho”.

Las especulaciones fueron creciendo con el correr de los días, donde hubo versiones que indicarían que la principal causa fueron los compromisos laborales de ambos, aunque algunos seguidores fueron más allá y hablaron de una posible infidelidad como causante de la separación.

Por su parte Alexis también dio su parecer en LAM: “Coti eligió tomarse un tiempito y decidió que no estuviéramos más juntos para aclarar su cabeza y yo también la mía. No es que hubo infidelidades de parte de ninguno”.

“Sentíamos que no nos estábamos haciendo bien en un montón de aspectos, con peleas que nos lastimaban, pero no fue nada grave. Es una sumatoria de cosas. No la comparto esta decisión, porque yo no me hubiese despegado nunca de ella, esa es la verdad”, concluyó el “Cone”.

Pero lo llamativo fue la última publicación de Coti, que salió a bailar con amigas y también haciendo un Tik Tok, con la letra de una canción de María Becerra que explotó las redes: “Se dice que en mi estás pensando y yo ya te olvidé, que andas por los rincones llorando y yo ya te lloré”.

“Se terminó, no quiero tus besitos ni tu falso amor”, concluyó la canción “Adiós” con un mensaje entre líneas, que se puede relacionar directamente con Alexis Quiroga. El amor que nació en la casa más famosa del mundo, parece haber quedado entre esas cuatro paredes.