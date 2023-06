Todos los famosos que destrozaron a Karina Mazzocco y su programa de América

Uno de los programas que más polémicas genera en la pantalla de América es A la Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, quien en el último tiempo recibió una gran cantidad de críticas por parte de varios famosos.



Por empezar, a Cinthia Fernández no le gustó para nada la cobertura del escándalo que tuvo con sus vecinos en Uruguay. “Es un circo de mierda del mismo programa que hace el programa de Karina Mazzocco”, disparó en su momento. “Me escribió gente que trabajó con ella, gente de vestuario a la que hizo parir. ¡Parir, parir! Esa cara de buenita, por Dios. Ridícula la señora. Con ella no tengo vuelta atrás”, agregó.

Cinthia Fernández destrozó a Karina Mazzoco y su programa "A La Tarde", por América. Foto: captura de TV.



Otro de los famosos que despotricó contra la conductora fue Jorge Lanata, a quien no le gustan los temas que se abordan en el programa. “Al hacer chistes, evitamos hablar seriamente sobre lo que hizo el programa. ¿Qué fue lo que hicieron? Desde el comienzo, el programa fue una mezcla de espectáculos y noticias policiales, pero no tuvo éxito. Fue bastante patético porque hubo inventos en las historias. Deberían agradecer que sólo bromeamos en lugar de hablar en serio”, comentó.



Jorge Lanata también apuntó contra Karina Mazzocco. Foto: captura de TV.

Hace un tiempo, Marina Calabró reveló la furia que sintió Carmen Barbieri contra Karina Mazzocco. “Está molesta con Karina Mazzocco porque un día tocaron el tema de la supuesta hermana sin rodeos. Carmen está enojada porque afirma que maltrataron a Alfredo Barbieri al crear una historia un tanto sórdida en relación con Alicia y su madre”, contó la periodista.

Carmen Barbieri se enfureció con Karina Mazzocco. Foto: captura de TV.



Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la dupla de conductores de Socios del Espectáculo, también dijeron lo suyo con respecto al programa de Karina Mazzocco. “Lo que es para festejo es que Karina Mazzocco metió un ADN positivo. Siempre confiamos en vos, Karina. ¡Vamos, Karina, metiste un ADN!”, dijeron.

“Es una lástima que algunas personas lo tomen a la ligera. Estamos sumamente felices de que el resultado del ADN fuera positivo. ¿Sabés por qué? Lo digo a cada persona que se burló de este resultado”, agregaron, en referencia al resultado de ADN de la hermanastra de Camila Homs.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no perdonaron a Karina Mazzocco. Foto: captura de TV.



Incluso, la misma Marina Calabró tuvo feroces críticas contra la conductora de América. “Karina está muy revanchista. En A la Tarde están ensañados con Cinthia Fernández. Le voy a hacer una crítica constructiva. Ya cuando se vuelve personal, a veces como que uno se va engolosinando con sus propios rencores y Cinthia no fue muy conceptuosa con Karina. Hay gente a la que la maldad le queda bien y otra a la que no. A Karina definitivamente no”, comentó la panelista del programa de Jorge Lanata.

Marina Calabró también apuntó contra Karina Mazzocco. Foto: captura de TV.



Otra periodista que también le disparó con munición gruesa a Karina Mazzocco fue Romina Manguel. “Miro el programa de Mazzocco con un impulso morboso. Lo miro con vergüenza ajena. Lo veo en contra de mí misma, como cuando mirás un accidente con miedo a ver un muerto. Lo miro así, con vergüenza. Es horrible como se meten con la familia, con los detalles de la vida privada, todo es horrible. Lo consumo, pero es horrible”, sostuvo.

Romina Manguel criticó al programa de Karina Mazzocco en América. Foto: captura de TV.



Por su parte, Yanina Latorre, que tampoco se guarda nada, también destrozó a la conductora de América, canal en el que ella también trabaja. “Me pone loca. Estás conduciendo un programa, te creés exitosa, hablás de la vida privada de la gente, los hijos no reconocidos, contestale a Iavícoli, no te hagas la… A mí este año o el año pasado, en el programa me hicieron mierda con algo erróneo. Yo me la agarré con ella y la hice mierda. Te contesta con una frase de Peter Pan. Loca, si te hacés la pulenta y le sacás hijos no reconocidos a la gente, bancá que te critique”, arremetió la Angelita de LAM. Yanina Latorre salió con los tapones de punta contra Karina Mazzocco. Foto: captura de TV.