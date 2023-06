Beto Casella recordó el importante pedido que le hizo a Diego Maradona: "Le insistí mucho para que..."

En una entrevista íntima, Beto Casella recordó sus tiempos al lado de Diego Maradona, con quien tenía una relación de mucha confianza, incluso para darle consejos muy importantes en cuanto a su vida personal.



“Teníamos una linda relación. Con Diego la cosa es que si vos te vinculabas demasiado, al día siguiente terminabas en su casa de Ezeiza llevándole un bolso. Diego te agarraba y no te soltaba”, contó en Doble Mérito (República Z).



“Como era tan desbordado para todo, para tomar una gaseosa, para comer una pizza y hasta para el consumo y las relaciones, vincularte con él era: ‘Vamos a casa, dale’. Y yo por ahí tenía que laburar”, agregó Beto Casella.

Beto Casella recordó a Diego Maradona.



Asimismo, el conductor de Bendita TV contó que su vínculo con Diego Maradona trascendía la frivolidad, dado que también solía acompañarlo en momentos difíciles y hasta lo incentivaba a que cuidara su salud.



“En la última etapa, en las últimas veces que nos vimos, yo lo llevé al médico para que hiciera una dieta, que me dio bola. Creo que me daba bola porque tenemos la misma eda, porque reconocía en mí orígenes parecidos: él se crió en Fiorito y yo me crié en Villa Luzuriaga, en una casa parecida a la de él. Y, además, él me veía mucho en tele”, reveló.



“Con Diego era muy difícil mantener una relación, tenías que ser Guillermo Coppola, que lo seguía a todos lados. Un tipo que tiene un laburo fijo no se podía hacer amigo de Maradona. Pero me quedaron algunos momentos de abrazo fuerte”, explicó.

Beto Casella habló de Diego Maradona y de Diego Jr.



Por otra parte, recordó un momento muy especial, cuando le aconsejó que llamara a Diego Jr, con quien tardó muchos años en acercarse. “Le di mucha manija para que lo llamara al pibe italiano, a Diego Jr. ‘No podés esperar un día más para llamarlo a ese pibe, que se manejó con respeto toda su vida con vos. Nunca dijo nada malo de vos’, le dije”, contó Beto Casella.



“Nunca supe si fue porque yo le insistí o ya le estaba dando vueltas en la cabeza, pero a la semana lo llamó y pudieron reunirse, que siempre habían estado a 10 mil kilómetros a distancia”, concluyó el conductor.