El doloroso tratamiento al que se sometió en la boca Lola Latorre: “Quedé rota e hinchada”

Lola Latorre generó preocupación entre sus seguidores de Instagram debido a que decidió pasar por una dolorosa cirugía en la boca. La joven influencer se sacó todas las muelas de juicio, situación que sabe que ya de por sí resulta ser muy agobiante y fea.

Desde hace un tiempo, y tal como lo manifestó en sus redes sociales, Lola Latorre se viene preocupando y ocupando por distintos temas que tienen que ver con su salud a fin de prevenir, mejorar y sentirse mejor.

Lola Latorre confesó que tuvo que hacerse una dolorosa cirugía en su boca.

Es por eso que se ha ido sometiendo a varios análisis, algunas consultas médicas y más, que resultan ser experiencias que no tiene problemas de compartirla con todos sus seguidores.

Y si hay algo que caracterizó desde siempre el perfil de la hija de Yanina Latorre, es que siempre se animó a mostrar su vida tal y como es, sin preocuparse por lo estético o abusar de los filtros. Por eso, incluso cuando no está en su mejor momento, da la cara en redes.

En esta ocasión, Lola Latorre compartió en su Instagram unas imágenes en las que se filmó dentro del auto junto a su novio y con la cara hinchada. ¿Qué le pasó? Ella misma decidió contárselo a todos.

“LPM me saque todas las muelas de juicio”, detalló, explicando el motivo por el cual su rostro lucía tan inflamado. Lo particular es que tuvo que escribir este enunciado, ya que no podía hablar.

Lola Latorre mostró cómo se encuentra después haberse sacado las muelas de juicio.

Horas más tarde, y todavía sin poder hablar mucho tanto por el dolor como así también por la hinchazón, Lola Latorre siguió explicando cómo sigue su futuro inmediato, entendiendo que este tipo de intervenciones lleva algo de tiempo hasta desinflamar.

“Aquí estoy a base de puré y muchísimo hielo. Estoy más o menos, así que mañana les cuento bien”, cerró la influencer, lamentándose por lo que está viviendo pero entendiendo que es temporal y que pronto pasará a sentirse mejor.