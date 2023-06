Romina Uhrig rompió el silencio sobre el estado de Caramelo: "No entiendo por qué..."

En los últimos días, los usuarios de las redes sociales volvieron a hacer viral “Romina al 9009”, en clara referencia Romina Uhrig y al número al que debían enviar mensajes para sacar a alguien de la casa de Gran Hermano. En esa oportunidad, fue por Caramelo.



Ninguno de los fanáticos del reality show estaba de acuerdo con que Romina se quedara con Caramelo. Incluso, todos, o la gran mayoría, rogaban con que Marcos Ginocchio, el ganador del certamen, se quedara con los dos perritos, Caramelo y Mora, con quien finalmente se fue a Salta.



Muchos temían por el bienestar de Caramelo al intuir que no la pasaría para nada bien dado que la ex diputada tiene tres hijas muy chicas y, según sus detractores, consideraban a Caramelo como “un juguete”.

La foto de Caramelo que generó repudio contra Romina Uhrig.



Ese temor no se tradujo en una revisión de la decisión de darle al perrito en adopción a Romina Uhrig y finalmente ella se lo llevó. Ahora, en los últimos días, se filtró una foto que alimentó aún más aquellas sospechas.



En la imagen se lo puede ver a Caramelo en aparente estado de deterioro y con la mirada algo triste. El repudio fue total en las redes sociales y todos comenzaron a pedir, incluso, que le sacaran la tenencia del perro a Romina Uhrig.



Ahora, la ex diputada y participante del reality salió a defender en el programa Estamos a Tiempo, por NET. “Caramelo recibe mucho amor. Vive muy bien. Le habíamos hecho un video e hicieron una captura de esa foto”, comentó Romina.

Romina Uhrig respondió a las críticas por el estado de Caramelo. Foto: @romina_uhrig.



“Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado. La primera y la segunda foto es de cuando apenas o bañamos. Sale así despeinado porque tiene pelito de bebé. Ya es así s pelo. Me lo dijo la doctora”, aclaró la ex diputada.



“Él está feliz. Lo amamos un montón. Yo me encuentro tranquila y no entiendo por qué la gente está tan llena de odio”, concluyó Romina Uhrig, quien volvió a reiterar que Caramelo se encuentra bien, a pesar de las sospechas de la gente.