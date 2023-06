El picante mensaje de L-Gante tras descompensarse durante su detención

Mientras L-Gante se encuentra detenido en la DDI de Quilmes, tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad, compartió un duro mensaje en medio de un revés de salud que sufrió en las últimas horas.

A través de sus historias de Instagram, publicó la imagen de una hoja de cuaderno en la que L-Gante escribió de puño y letra: “Para los que me odian, les brindaré mi mejor versión. El barrio con el barrio. Celda 4 re vacaciones”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que sobre el margen derecho del papel. L-Gante sentenció sobre su detención: “Esto sucede porque jamás me sacaron $”.

El picante mensaje de L-Gante desde su detención. Foto: Instagram @lgante_keloke.

Por otro lado, en su feed de Instagram, L-Gante compartió un video de su larga gira de 2021, y en el epígrafe del posteo escribió: “Acá positivo, recargando energías. ¡No me creo más que nadie! De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires”.

Las publicaciones de L-Gante llegan en medio de la preocupación que surgió por su salud luego de que su abogado pidiera una ambulancia para el popular artista.

“Lo vi mal, está volando de fiebre, está pálido”, explicó el letrado en diálogo con TN al referirse a la salud de L-Gante. Además, el defensor contó: “Llamaron al SAME. Él se había desmayado una vez, no quiero que esto pase a mayores. Hablaba bien, pero como muy cansado. Dijo que no se podía parar. Dijo que era quizás porque no hacía ejercicios, pero dije: ‘Pará, algo está mal acá’”.