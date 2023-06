Apareció el padre de L-Gante y se refirió al procesamiento de su hijo

Hace una semana que L-Gante se encuentra detenido en la DDI de Quilmes acusado de privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes.

Entre las noticias que surgieron en las últimas horas, preocupó su estado de salud, cuando se informó que su abogado Alejandro Cipolla había solicitado una ambulancia para brindarle atención médica. Más tarde se supo que el músico cursaba un cuadro gripal, lo que le provocó fiebre.

En este contexto, el que volvió a hablar con los medios fue su papá, Miguel Ángel Prosi, para contar detalles de la situación procesal de su hijo.

"Lo que más me preocupa es que actúe la Justicia, ni a favor ni en contra, pero que dictamine la Justicia. Esto es una aberración jurídica, no soy abogado pero estudié leyes y enterarme de que ahora sumen a la hija del denunciante a la causa es increíble. Dejen a esa chica en paz. Una criatura que no tiene nada que ver con el padre", expresó el padre al aire de A la tarde (América TV).

"Elián no va a ser un prófugo si le dan una excarcelación, por la tipificación del delito tampoco, porque el delito no está comprobado, a no ser que lo estén prejuzgando. Acá hay letrados que dicen que presenté una prueba yo, esas son pruebas diabólicas que se llaman en el Código, que es cuando una parte presenta una prueba como el video y la otra toma ese video y saca beneficio. Eso se llama prueba diabólica en derecho, pero hay un odio manifiesto en la Fiscalía. Si Elián se mandó una macana que vaya detenido pero no presumiendo que hay culpa de antemano", opinó sobre la causa en la que está imputado su hijo.

Con respecto al estado de salud del músico, su papá confirmó: "Tiene un estado febril a raíz de que se estaba engripando. Pero Elián es un roble de cuerpo y de mente, a pesar de ser delgadito. Y todos los abogados lo hacen mucho más grande. Yo le doy mi punto de vista, nunca me pongo nervioso en estos casos y de esto se aprende muchísimo", opinó.

Finalmente, aclaró que su hijo no es un drogadicto. “Elián no es un pobrecito, es un hombre con todas las letras, es muy inteligente. Decían que era drogadicto, si lo fuera tendría que estar con abstinencia en este momento. La vida de Elián la supone todo el mundo pero somos pocos los que la sabemos”.