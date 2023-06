Jimena Barón confesó sus mayores miedos a días de volver a cantar tras 4 años

El presente le sonríe a Jimena Barón. La mamá de Morrison divide su tiempo entre la vida personal y su carrera artística que parece estar en auge después de la producción de su nuevo material discográfico “Mala Sangre”.

La artista, que disfruta nuevamente del amor junto a Matías Palleiro, se encuentra frente a una importante gira de presentación de un disco que promete y aprovechó sus redes para expresar las sensaciones que se cruzan frente a su retorno a los escenarios.

“Ayer terminamos el último ensayo general de Mala Sangre y me largué a llorar de felicidad. Estoy realmente emocionada con esta vuelta al vivo y al escenario después de cuatro años”, admitió “La Cobra”.

Diferentes publicaciones se fueron sucediendo que no hacen más que graficar la procesión del gran evento. Por eso contó: “Hay una parte detrás que nunca se ve, pero desde la composición a cranear la peli, filmar, editar, montar el show fue muchísimo trabajo, que yo decidí meterme de lleno”.

“Y para ser mamá de Momo. Sino no me dan los tiempos y la cabeza, pero honestamente eso terminó siendo una gran inversión porque me tomó mucho tiempo trabajar únicamente para Mala Sangre”, agregó.

Con respecto al nuevo material, Jimena dejó sus impresiones: “Me llena de felicidad y orgullo el disco y ahora el bruto show que montamos, me da felicidad y orgullo hacer y defender a muerte lo que me sale de adentro, del alma. El álbum traía un cambio muy grande musicalmente y, en algún momento, esa decisión me dio mucho miedo”.

La actriz y cantante continuó con su dedicatoria en la previa al comienzo de una gira que la tendrá en el Teatro Ópera de Buenos Aires, en Córdoba y Rosario: “Es el trabajo al que más corazón y cuerpo le puse en mi vida. Nos vemos pronto”.

Son sólo buenas noticias para Jimena Barón, entre la crianza, el amor y un disco que viene acompañado de una gira que promete ser muy especial para la artista y su caudal de seguidores, aunque también navega por emociones como el miedo y las inseguridades..