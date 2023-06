Las fotos de las románticas vacaciones del Cholo Simeone y Carla Pereyra en Grecia

Luego de finalizada otra temporada del fútbol europeo, Diego “El Cholo” Simeone decidió tomarse unas vacaciones con su mujer, Carla Pereyra, con quien eligió pasar unos soñados días de descanso en Grecia.



Justamente, la pareja del entrenador del Atlético de Madrid publicó fotos en su cuenta de Instagram en la que se los pudo ver muy relajados y enamorados disfrutando del radiante sol del verano que ya está por comenzar en Europa.



Por lo que se pudo ver en sus redes sociales, el primer lugar que recorrieron fue Atenas. Allí, se los pudo ver en El Partenón, un recinto histórico de Grecia. “¡Qué haya luz! Dijo la Libertad Y como el amanecer desde el mar, Atenas se levantó”, escribió la pareja de El Cholo Simeone.

El Cholo Simoene y su mujer, Carla Pereyra. Foto: @carla.pereyra15.



En las postales se los ve no sólo en momentos casuales, sino también posando, algo sorpresivo en el entrenador, que no suele exponerse demasiado en lo que respecta a su vida privada, mucho menos a la sentimental.



Luego, El Cholo Simeone y Carla Pereyra se dirigieron a diversos destinos de los más turísticos y visitados de Grecia, entre islas ubicadas en el Mar Mediterráneo, como lo es la playa de Myconos.



En cuanto al hospedaje, primero estuvieron en el hotel Four Seasons Astir Palace de Atenas, de cinco estrellas, que está situado en la Riviera Ateniense y cuenta con ocho restaurantes y bares, centro de spa con 10 salas, centro de fitness y zona de playa privada. Completísimo realmente.

“A night to remember (una noche para el recuerdo”, escribió en otro posteo Carla Pereyra, para retratar una romántica cena en uno de los mejores y más exclusivos restaurantes, donde se los vio a ambos muy elegantes.



Carla Pereyra, la mujer que tiene enamoradísimo al Cholo Simeone, tiene 35 años y es influencer. Por lo que se ve en sus publicaciones, ambos están pasando un momento excepcional en su relación amorosa.

