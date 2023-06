La foto de Caramelo, el perro que anotó Romina Uhrig, que indignó a los fans de Gran Hermano

Los fanáticos de Gran Hermano no querían saber nada con que Romina Uhrig se llevara a Caramelo, uno de los perritos que la producción había hecho ingresar a la casa. Un gran revuelo se había armado.



La ex diputada no había generado una buena opinión en el público, que prefería que Caramelo, al igual que su hermanita, Mora, se fueran con Marcos, el ganador de la última edición del reality.



Sin embargo, Romina Uhrig logró cumplir con todos los requisitos y Caramelo se fue con ella y sus tres hijas. Ahora, luego de varios meses, apareció una foto que generó indignación entre los fanáticos de Gran Hermano.

Caramelo y Mora en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Desde la cuenta de Twitter de LAM compartieron la foto con el mensaje: “¿Quién es?”. Cuando los usuarios lo reconocieron, comenzaron a describir el aparente deterioro en el perrito y llovieron las críticas a la ex Gran Hermano.



“¿De verdad creen que Caramelo está bien? Miren la tristeza de sus ojos. Las patas todas sucias. Pero algunos te dicen que tiene hogar y comida. Con eso no alcanza”, comentó un usuario, que recibió muchos adeptos a su mensaje.



Si bien el repudio y los cuestionamientos a Romina Uhrig no se hicieron esperar, la ex diputada aún no se expresó al respecto de esta situación, aunque en su momento ya había manifestado su desconcierto por lo que ella entendía como injusto que no se lo quisieran dar en adopción.

La foto de Caramelo que causó indignación contra Romina Uhrig de Gran Hermano.



La polémica había nacido incluso cuando estaban en la casa de Gran Hermano, dado que el público, además de ver en Marcos al ganador, también entendían que era el mejor destino para Mora y Caramelo, por el buen trato, la atención y el amor que les brindaba.



No sólo eso, sino que el día de su salida, muchos cuestionaron la forma en la que Romina Uhrig se había llevado a Caramelo. “Lo agarró como si fuera una campera”, dijeron en las redes sociales por aquella llamativa actitud.