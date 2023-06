La China Suárez más profunda que nunca: qué dijo a dos meses de pelearse con Rusherking

Ya pasaron dos meses desde la separación de Eugenia Suárez y Rusherking, una ruptura que nadie esperaba por la intensidad de la relación entre ambas figuras, que empezó en el 2022. Pese a sus esfuerzos por mantenerse feliz y enfocada, todo parece indicar que la China sigue con la mirada atenta a la vida del santiagueño e incluso lanzó un picante mensaje en sus redes sociales.

Cabe destacar que en los últimos días se rumoreó sobre un supuesto nuevo interés romántico del cantante de trap. Fue desde las redes sociales de LAM (América TV) donde viralizaron una imagen en donde se la ve al músico en un hotel de Madrid junto a Mar Lucas, una joven figura española. "Rusherking. Nueva novia. Madrid. Check-in. Amor en el aire", expresa la publicación.

De esta forma, el profundo mensaje de Eugenia podría ser una reacción al supuesto nuevo romance de su exnovio, con el que no terminó en buenos términos. Si bien en un primer momento ambos habían indicado que se trataba de una decisión de mutuo acuerdo y que aún conservaban mucho cariño el uno por el otro, el correr de los días tiró por el suelo tales declaraciones.

De la noche a la mañana, ambos se distanciaron y, al poco tiempo, comenzaron a circular los supuestos motivos que llevaron a la ruptura de la pareja que vivió meses de película durante el 2022. Una supuesta infidelidad, la crucial diferencia de edad y el poco tiempo que compartían por sus complejas agendas serían los motivos que aceleraron el fin de la relación.

Los mensajes crípticos y las indirectas no tardaron en aparecer, especialmente por parte de la China, que no parece poder terminar de curar sus heridas. La joven sigue soltando frases que dan cuenta de su estado sentimental y de sus intentos por sanar su corazón. Ahora, la actriz posteó una contundente reflexión sobre el amor propio y las relaciones. “Cuando vos descubrís tu valor propio, perdés interés en todo aquel que no lo ve”, escribió.

La picante frase llega en una fecha de relevancia para la ex Casi Ángeles, ya que se cumple el segundo mes tras la ruptura definitiva con Rusherking. De esta manera, la China parece confesar que perdió parte de su amor propio y respeto hacia sí misma durante el noviazgo con el trapero, pero que se encuentra encaminada en el proceso de sanación tras la separación.

En tal sentido, la China aprovechó la herramienta de preguntas de Instagram, que le permite interactuar con sus fanáticos, para detallar cómo viene encarando los últimos meses. Uno de sus seis millones de seguidores le consultó cómo hacía para estar siempre positiva o con energía tras el caótico año que vivió, a lo que respondió: “Es verdad. Vivo la vida con intensidad y pasión. Y no lo cambiaría por nada, me aburre la rutina”.

Por otra parte, Rusherking parece haber terminado con las indirectas en redes sociales para su ex, mientras siguen los rumores de su romance con la Mar Lucas. Cuando se filtró la identidad de la joven, la repercusión en redes fue inmediata debido a su enorme parecido con Eugenia.