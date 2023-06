El inesperado motivo por el que Karina Mazzocco lloró desconsoladamente en televisión

Karina Mazzocco estuvo como invitada en el programa Noche al Dente (América), y allí la conductora reveló una particular anécdota relacionada con Gustavo Cerati, y al contarla rompió en llanto desconsoladamente frente a cámaras.

Como es habitual en en el ciclo que lidera Fer Dente, la música y las canciones son un tema central, y en ese contexto fue en el que Karina Mazzocco evocó a Gustavo Cerati. “Fui muy fan de Soda Stereo, al punto de ir a verlos a los boliches”, comentó la conductora de A la Tarde (América)

Luego confesó: “Hace muchos años, un día en Punta del Este nos encontramos con Pampita y Benjamín Vicuña, tenían a su hija Blanca, era otra época, y nos invitaron a un asado en su casa. Entramos y estaba Gustavo Cerati sentado en una silla. En ese momento estaba de novio con Leonora Balcarce”.

Reconociendo la oportunidad perdida de no haberse acercado a Gustavo Cerati, ya que consideró que sería "cholulearlo", Karina Mazzocco se sinceró: ”¡No saben cómo me arrepiento! Yo tenía que agradecerle tanta felicidad que me dio y no lo hice”.

Conmovida por ese recuerdo, la entrevistada rompió en llanto ya que poco tiempo despues de su encuentro con Cerati, el músico sufrió un accidente cerebrovascular que lo dejó durante cuatro años internado hasta su muerte en 2014.

Karina Mazzocco rompió en llanto al recordar su anécdota con Gustavo Cerati. Foto: Captura TV.

Finalmente, mirando a cámara Karina Mazzocco explicó con sus ojos llenos de lágrimas: “¡Qué tonta! Uno tiene que decir cuando quiere, cuando ama, cuando se equivocó, cuando admira. Como una tarada no lo hice y fue triste. Me hubiese encantado agradecerle tantos momentos de felicidad. Mi hijo ahora canta todas sus canciones. No se queden con nada, la vida pasa y no sabemos cuando no estamos más. Hay que entregar el amor a quien nos lo despertó. Cerati es parte de mi vida y yo no saludé a quien me generó tantos momentos de felicidad”.