Un ex Gran Hermano compartió imágenes del repugnante "regalito" que le dejaron en la puerta de su casa

A través de su cuenta de TikTok, el actor Pablo Heredia, exintegrante de Gran Hermano, compartió imágenes del inescrupuloso accionar de un sujeto que usuarios de las redes sociales definieron como un "defecador serial". En el video viral, se puede ver cómo la vivienda del artista fue víctima del acto en cuestión.

El registro que publicó el ex Gran Hermano fue captado por las cámaras de seguridad de su casa, y Heredia advirtió en el video que se hizo viral: “Tenía un día normal. Abro la puerta de mi casa, salgo a caminar, hago unos pasitos. Me meto en un local de al lado a comprar unos pancitos, dejo la puerta abierta. Es un barrio bueno. Nunca dejen la puerta abierta”.

Pablo Heredia, el ex Gran Hermano que fue víctima de un desagradable episodio. Foto: Instagram @pabloheredia10.

Luego, el artista que saltó a la fama desde Gran Hermano dejó en evidencia las imágenes captadas por dos cámaras, una que tomó las acciones de la vereda, y otra en el hall de entrada de su hogar. Allí se puede ver cómo un hombre detecta la puerta de la casa abierta, y tras verificar que no hay nadie ingresa y toma un diario que estaba en el suelo.

“No le importa nada y dice: ‘Baño por acá no hay. Bueno, le dejo un regalito a esta gente’. Y si, y bueno”, siguió contando Pablo Heredia en el video viral. Para rematar, con humor, pero sin ocultar su disgusto, el actor lanzó: “Se hechó un c...en la puerta de mi casa. Lo quiero matar. Yo estaba al lado encima, entré y me encontré con eso en mi casa. Perdón me estoy descargando”.

Además, el ex Gran Hermano mostró cómo el hombre salió de su casa con absoluta tranquilidad después de haber perpretado su sucia maniobra. En pocas horas, el video viral se llenó de comentarios y algunos usuarios, sin indicar el barrio porteño en el que vive Heredia, aseguraron que en las puertas de su casa sucedió lo mismo y que se trataría de un "defecador serial" que acecha en la zona.