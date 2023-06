Qué hizo Marcela Tauro cuando descubrió que con su mejor amiga salían con el mismo hombre

La extraña resolución de la pareja de Alexis Mac Allister y Camila Mayan trascendió y se convirtió en un tema de debate, que se reflotó por las primeras declaraciones públicas de la mujer engañada, que sufrió la “traición” del futbolista con su amiga Ailén Cova.

Esa historia intrincada, que implica un vínculo de cercanía entre los tres, derivó en una confesión desopilante de Marcela Tauro, que recordó una situación que padeció en carne propia durante la juventud, cuando descubrió que un novio también salía con su mejor amiga. Una enorme similitud con Alexis y Mayan.

La panelista sacó a flote la anécdota en Intrusos, donde arrancó sin vueltas ni eufemismos a narrar: "A mí en la vida me ha pasado de todo. Yo tenía una amiga, mi mejor amiga, Analía Furio, y nos dimos cuentas que las dos salíamos con un amigo”.

En la continuidad del relato, Marcela explicó que la mentira no se extendió por un tiempo prolongado, todo lo contrario. “Duró una semana. Él nos engañó a las dos", confesó la histórica panelista del ciclo de espectáculos que ahora conduce Flor de la V.

A la hora de detallar su reacción, el modus operandi al detectar que ese hombre también le prometió amor a a su amiga, Tauro manifestó: "Cuando nos dimos cuenta, fuimos juntas a la casa. Le caímos cada uno por separado. Imagínense lo que fue eso”.

Tauro contó que descubrió que un novio también salía con una amiga suya.

Y respecto a esa charla urticante, incómoda, que se produjo en el cara a cara con ese varón, Marcela describió: “Él esperaba que yo le dijera de todo, pero a mí no me salió decirle nada. Me quedé muda. Indiferente. Eso le dolió más que un cachetazo".

Claro que no quedó en un simple diálogo, porque Tauro admitió que su amiga estalló de indignación: "Ella, que era la tímida, le dijo absolutamente de todo. Yo creo que después de eso él no jodió más a nadie". Y también aportó un dato del origen de ese triángulo: "Éramos amigos de una parroquia. Un día ella me llama y me dice 'tengo que decirte algo'. Y yo le digo 'yo también'”.