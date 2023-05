Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 habló de los rumores de romance con la China Suárez

Luego que la China Suárez y Marcos Ginocchio coincidieran en la fiesta Bresh, surgieron fuertes rumores de romance entre ellos. Resulta que ambos comenzaron a seguirse en Instagram y comenzaron las especulaciones al respecto.

Todo comenzó este sábado, cuando María Eugenia Suárez salió a bailar y se encontró con los exparticipantes de Gran Hermano 2022 y un particular gesto en redes fue descubierto por sus seguidores. Fue Daniela Celis quien subió una foto con la actriz junto a texto que decía: "¿Más linda no podés ser, no?".

La China junto a Daniela en la fiesta Bresh.

Luego, lo que llamó la atención es que terminada la fiesta, la actriz comenzó a seguir a Marcos. Y el ganador del reality de Telefe también empezó a seguirla. "La china ayer fue a la Bresh y hoy sigue a Marcos jaja", señaló la usuaria @leonelabrisa7 en Twitter.

En este contexto, desde Intrusos (América TV) fueron detrás de la opinión del ganador del reality de Telefe sobre lo sucedido con la actriz el último fin de semana.

"No pasa nada, charlamos un poco. Super buena onda. Eso fue todo", reveló ante la pregunta del notero. "¿Estás soltero vos?", le consultó. Marcos respondió que sí. "¿No te voy a ver en dos meses de la mano con la China confirmando en una revista, no?", bromeó el periodista, a lo que Marcos acto seguido lo saludó y dio por terminada la nota.