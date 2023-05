La significativa reflexión de Sabrina Rojas en el día de su cumpleaños

A principios de abril, Sabrina Rojas le confirmaba a Nancy Duré su separación del Tucu López. Si bien la modelo no dio detalles sobre el fin de su relación con el locutor, se dio a conocer en un programa de chimentos que el Tucu López le fue infiel a Rojas en una salida nocturna.

Es más, Damaris Cané, la tercera en discordia, afirmó haber estado en la fiesta con López, pero solamente conversando. Según Damaris, esa noche no sucedieron otras cosas.

Puerto Rico le sentó bien a Sabrina Rojas. Créditos: captura de pantalla.

Sabrina Rojas decidió alejarse de todo este escándalo y comenzó su vida desde cero. Hace dos semanas, la actriz (@Rojassasi) estuvo paseando por Puerto Rico y compartió en Instagram algunas postales del paradisíaco destino caribeño.

El pasado sábado 6 de mayo, la modelo le dio la bienvenida a sus 43 años y publicó en la red social de fotografía una imagen en bikini junto a una reflexión acerca de su edad.

El mensaje que dejó Sabrina Rojas en Instagram por la llegada de sus 43 años. Créditos: captura de pantalla.

"Hoy cumplo hermosos 43 años. Recuerdo cuando tenia 25, 30 y me decían que a partir de los 40 se venía la mejor etapa. También veía en las revistas mujeres de 40 y pico diciendo, me siento mejor que nunca. Y la verdad hace tres años transito esta década y entiendo y vivo el porqué me dicen estas cosas", fueron las primeras palabras de la actriz en la publicación de Instagram.

Y añadió: "No pasa por cómo llegues físicamente, para nada, pasa por lo recorrido, porque sos joven pero con otra madurez para disfrutar de todo, vivís a pleno lo bueno y no te juzgas tanto por lo malo. La vida de nadie es perfecta, menos la mía. Pero a esta edad sentís que te comes el mundo y cada vez te importa menos lo qué pasa a tu alrededor, sólo elegís. Elegís todo a conciencia de lo que querés y cómo. Estoy disfrutando mucho del amor, del amor en las mil maneras. Me amo como nunca antes lo hice y estoy orgullosa de mi. Y así voy, más guapa que nunca por la vida".

El posteo de Sabrina Rojas ya tiene más de 57 mil me gustas y 1400 comentarios.

Las celebridades se pasaron por la publicación de Rojas para desearle un muy feliz cumpleaños. Créditos: captura de pantalla.

Algunos famosos felicitaron a la actriz por su cumpleaños. Entre los comentarios de la publicación se encuentra Flor Vigna, actual pareja de Luciano Castro. "Feliz cumple, Sasi" escribió Vigna en la publicación y Rojas le respondió con un emoji de corazón.