Tamara Báez confesó por qué no estaba mostrando fotos de su cara

No es nuevo que Tamara Báez comparta en las redes sociales absolutamente todo lo relacionado con su vida privada. Desde cambios de looks y retoques estéticos hasta descargos por sus conflictos con L-Gante.



De hecho, hace unos días compartió un momento con el cantante de cumbia 420, con quien está retomando la buena relación luego de la separación en medio de escandalosas evidencias de infidelidad por parte de él.



“Encima que no viene nunca, viene a comer…”, le reclamo en un video en sus historias de Instagram a L-Gante, entre risas, en una clara muestra de que retomaron la buena relación y la buena onda, en principio, de padres.

Tamara Báez. Foto: @tamibaez429.

Ni en los momentos más conflictivos Tamara Báez dejó de compartir posteos en sus redes sociales, en especial en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en el último tiempo había un detalle que comenzaba a llamar la atención de sus seguidores.



Sucede que la influencer y ex pareja de L-Gante no estaba compartiendo fotos suyas. De hecho, solamente subía imágenes en las que se veía a su hija, Jamaica, y a su perra, llamada Bandida.



Ahora, luego de varios días de no compartir fotos de su rostro, volvió a subir una selfie en la que explicó el insólito e increíble motivo por el cual había dejado por un tiempo de mostrar su cara en las publicaciones.

Tamara Báez volvió a subir selfies a Instagram. Foto: @tamibaez429.

“Extrañaba mis pestañas postizas. Por falta de ellas no subía historias a Instagram”, comentó Tamara Báez, en una historia en la que subió una foto luciendo el retoque estético mencionado en su rostro.



Ahora, ya con sus pestañas postizas, seguramente Tamara Báez volverá a compartir diariamente selfies, como lo hacía habitualmente y con lo que ya tenía acostumbrados a sus seguidores y fans en las redes sociales.