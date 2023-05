¡Qué triste! Marcelo Polino dio un detalle devastador de la salud de Antonio Gasalla

La salud de Antonio Gasalla mantiene en vilo al mundo del espectáculos ya que el capocómico está transitando una triste enfermedad. Según revelaron días atrás Gasalla tiene Alzheimer y su salud se ha ido deteriorando marcadamente en los últimos meses.

Ángel de Brito hizo referencia a la enfermedad de Antonio Gasalla y el hermetismo de la familia para con el humorista. "Hay que decir las cosas como son. Yo daba vueltas para no decir Alzheimer. Me costaba porque era algo que la familia había mantenido en la privacidad... después me autorizaron a contarlo", explicó el conductor.

Antonio Gasalla en el día de su cumpleaños fue interceptado por un notero de Instrusos

Marcelo Polino, por su parte, habló en Socios del espectáculo, y contó su relación con Antonio Gasalla, dando detalles de su relación. "Él cree que voy y vengo de Chile, cree que estoy viviendo en Chile. Me pregunta ‘¿Y cómo está Chile? ¿Cuándo te volvés?’. ‘Sí, ahora estoy, estos días estoy por acá’, y queda en eso, explicó Polino.

Sobre el conocido robo que sufrió el capocómico la última semana, también hizo referncia. "Fue enviado por el juez un equipo y violentaron las cajas de seguridad que tenía, las rompieron y les sacaron toda la plata, todas las joyas. Tenía una colección de relojes, le robaron todo. Le dejaron las cajitas vacías”.

“No sé exactamente qué, porque esto fue ayer y, cuando salían los equipos de ahí, es cuando me llama el hermano de Antonio y Nieves, su cuñada, que está muy presente, y el abogado, yo no lo podía creer. Lo intuía, y todos intuimos qué pasó. No sé exactamente la cifra, pero es millonaria en dólares”, concluyó Polino.