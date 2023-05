La inesperada reacción de Eduardo Feinmann al comentar en vivo el video íntimo de Tomás Holder

La filtración de un video de Tomás Holder en una situación íntima junto a una joven influencer, desató un enorme revuelo en las redes sociales y portales de espectáculos. Enterado del asunto, Eduardo Feinmann tuvo una particular reacción mientras intentaba dar con las imágenes en cuestión.

El programa radial que conduce Feinmann, Alguien tiene que decirlo (Mitre), la columnista María Isabel Sánchez dio detalles del video que protagonizó Tomás Holder con Agustina "La Tana", una creadora de contenido erótico que en las últims horas es tendencia en la red.

Mientras la periodista hablaba sobre el video viral, Eduardo Feinmann se sinceró sobre su el resultado de su búsqueda en la web de las imágenes. “Soy malísimo para estas cosas”, admitió el conductor.

Agustina, La Tana, la creadora de contenido erótico que protagonizó un picante video con Tomás Holder. Foto: Instagram @aguztana.

Pero el momento más desopilante se dio cuando Sánchez le dio a conocer al periodista los comentarios que hizo la joven en pleno acto íntimo con Holder. “Nunca había escuchado esto”. deslizó Feinmann sin poder evitar caer en la tentación de la risa

Finalmente, al intentar darle un cierre al tema que se prestó a broma, Eduardo Feinmann pidió: “Basta por favor, vamos hacer chocar a la gente en la calle”.

Recordemos que tras la viralización del video de alto voltaje, Tomás Holder explicó desde sus historias de Instagram: "Se filtró un video mío teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no; gente, yo no lo subí ni subiría algo así. ¿Me molesta? No, porque mi cuerpo para mí es arte, es un cuerpo humano y es sexo, es normal, no hay nada raro".

Sin embargo, a Holder le preocupó que este contenido erótico llegara a seguidores que son menores. "Si me molesta que yo al tener seguidores chicos, vean eso de mi parte, y quizá no se sientan cómodos". Por último, Holder apuntó contra quien filtró el material: "Les pido perdón si se ofendieron o algo, pero salió fuera del alcance de mis manos. Y hay gente que por un poco de fama hace lo que puede", sentenció.