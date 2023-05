La advertencia de Jorge Rial sobre su futuro al dejar su cama de terapia intensiva

Sobre el mediodía de este viernes, Jorge Rial compartió una elocuente imagen de la cama que ocupó en la terapia intensiva de la clínica en la que se encuentra internado en Bogotá, Colombia, tras sufrir un infarto. Con sentidas palabras de agradecimiento, el conductor deslizó también una advertencia sobre cómo será su futuro.

Con una imagen en la que dio a entender que ya logró salir de terapia intensiva para pasar a habitación común, Jorge Rial expresó: "Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia. Momento de tristeza, cansancio pero también de descubrimiento".

Sensibilizado por su situación, Rial continuó: "No tenemos control de absolutamente nada. Sólo de cómo llegar. No cuando, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dió otra oportunidad. A relamer las heridas que me dejó este pequeño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome".

La imagen con la que Jorge Rial ilustró su sentido posteo sobre su salud. Foto: Instagram @jrial.

Finalmente, Jorge Rial dio a entender que tras salir de terapia intensiva próximamente regresará a nuestro país, pero advirtiendo que planea hacer sustanciales cambios en su vida. "Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida. #renacido @clinica_delcountry".

Jorge Rial evoluciona favorablemente y asegura que a partir de este duro revés su vida ya no será igual. Foto: Captura TV.

El cuadro límite que atravesó Rial en la capital colombiana determinó que sus hijas volaran de urgencia hacia Bogotá, y tanto ellas como todas las personas que quieren al conductor, desean que a partir de este momento tenga un nuevo enfoque sobre el cuidado de su vida.