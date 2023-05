Wanda Nara aclaró detalles del grave accidente que le atribuyen

Wanda Nara quedó involucrada en un grave accidente cuando el auto que la trasladaba a los estudios de Telefe para las grabaciones de MasterChef coincidió con un peligroso desliz de un motociclista. motociclista. El conductor del rodado en cuestión quedó tendido en la calle, y la conductora bajó a asistirlo antes de seguir con su trayecto.

Este jueves en Intrusos (América), Pampito Perelló aseguró que Wanda Nara no estaba al volante del vehículo en el que circulaba en el momento del accidente. “Estaba yendo a grabar y tuvo este accidente. Esto acaba de ocurrir”, informó el periodista.

En el informe que compartieron en el mencionado ciclo de chimentos y espectáculos, se puede apreciar al motociclista tirado en la calle sin casco y a Wanda asistiéndolo.

Wanda Nara asistiendo al motociclista que protagonizó un fuerte accidente. Foto: Captura TV.

“Hicieron lo que tenían que hacer, frenaron y ayudaron al señor”, remarcó el panelista. Mientras que Nara explicó desde sus redes sociales: “El auto que me traía 7 de la mañana al canal, venía por Libertador camino a Martínez, y el accidente del señor de la moto era del otro carril”.

Luego Wanda agrego: “Veo el impacto, con mucha precaución miré hacia atrás porque obviamente venían todos los autos, me bajé automáticamente y fui de las primeras en llegar y estaba este señor mayor tirado en el piso”.

Finalmente, Wanda Nara dio a conocer qué le comentó el hombre que terminó herido en el accidente que tuvo a la conductora como testigo: “Según me dijo, su moto se resbaló, pero nada tenía que ver con el auto que venía yo. Simplemente me bajé a dar ayuda, esperé que llegara la ambulancia- Se me ve agarrándole la mochila porque estaba buscando otro teléfono. Mi auto no estuvo involucrado, estaba en la otra mano pero hice lo que hubiera hecho cualquiera”.