Guillermina Valdés y Brenda Gandini le dijeron adiós a un proyecto laboral en común

A inicios de marzo, Guillermina Valdés y Brenda Gandini se sumaron al equipo de 911, uno de los programas de Loft Stream, el canal que abrieron Cande Molfese y Gastón Soffritti junto a otro socio. Todas las mañanas, de lunes a viernes, las chicas sumaban humor y anécdotas al aire, que compartían con Cande y Minerva Casero.

Sin embargo, a poco más de un mes del gran debut, quienes seguían a Guillermina Valdés y a Brenda Gandini se enteraron de un día para el otro que las actrices ya no serán parte de la propuesta creativa la cual, según informaron, “busca renovarse”.

Brenda y Guillermina en el último programa de 911. Captura video.

La noticia cayó como una bomba y las mujeres no dieron explicaciones. Con un programa de dos horas, Brenda y Guille se despidieron del aire sin grandes declaraciones, como si fuera un día más, y dieron vuelta la página sin hacer tampoco mucha mención en sus respectivas redes sociales.

“Sé que estás muy enfocada en tu laburo, algo que a mí me pone muy feliz, porque sé que muchos años nos has dado mucha dedicación a nosotros”, le había escrito a la ex de Marcelo Tinelli su hijo Dante Ortega, el día del estreno. “Me encanta que puedas estar aportando tu frescura y tu forma de pensar ahí. Te deseo la mayor suerte del mundo y sé que van a conocer a una persona increíble”, le dijo el joven, orgulloso.

Twitter

¿Qué fue lo que detonó la salida de Valdés y Gandini? Según indicó el perfil de Twitter Teleavisador, desde el canal de streaming “buscan renovarse a un mes de su estreno”. A la vez, el programa que conducía Gastón Soffritti sería reemplazado por un grupo de tiktokers.

La campaña negativa contra Loft Stream

Lo cierto es que, desde que abrió, el canal de Cande Molfese y su novio recibió mucho hate en redes sociales, principalmente de parte de los fanáticos de LUZU TV, el canal de Nico Occhiatto, que hoy lleva la delantera y se convirtió en el referente del streaming entre su público.

“Estamos recibiendo mucho hate, la gente tiene una impunidad tremenda. Todos podemos convivir. ¿Por qué nos quieren poner de una vereda o de la otra? Hay lugar y espacio para todos y todas en este mundo. Nada más”, fue el descargo que hizo la actriz a días del estreno, cansada de recibir comentarios negativos que, evidentemente, pesaron en la decisión de Brenda y Guillermina de dar por cerrado este ciclo.