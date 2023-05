Robertito Funes Ugarte confesó quién fue la figura de A24 que lo hizo hechar del canal

A fines del año pasado, Robertito Funes Ugarte dejó de ser parte de A24, y tras algunos meses de silencio sobre su baja, el periodista reveló quién fue la figura que determinó su salida de la señal de noticias.

En diálogo con A la Tarde (América), Robertito Funes Ugarte disparó: "Cuando me quedo sin laburo en A24, que hay que decir que Graña me rajó porque no le caía bien, entonces me sacaron del canal. Venía conduciendo con Mariana Contartessi, no le caía en gracia a Graña, creía que iba a levantar el rating y así le fue".

Luego Funes Ugarte siguió apuntando contra el gerente periodístico de Grupo América explicando: "En A24, Graña decide sacarme, porque no se qué le pasaba, porque no le caía en gracia, porque le parecía frívolo y qué se yo... Yo digo las cosas como son. Había renunciado a C5N porque había pasado mi etapa, busqué laburo en A24 y 'ay te queremos, te queremos', y después chau, es así".

Hacia fines de 2022, Robertito Funes Ugarte se despidió de A24 sin especificar la causa de su ruptura con el canal. "Saben que con ustedes comparto todo, así que quería comentarles que hoy dejé de trabajar en A24 Noticias, trabajé 9, 10 meses, la pasé muy bien. Así que les agradezco muchísimo a Mariana Contartessi, a todos mis compañeros", se limitó a decir en esa oportunidad.

Rolando Graña quedó señalado por Robertito Funes Ugarte como el responsable de su baja de A24. Foto: Captura TV.

Más allá de ese sinsabor en A24, Robertito tuvo un gran año en 2022 al frente de La noche de los Ex (Telefe), el programa en que exintegrantes de Gran Hermano debatían sobre el reality y que tuvo un rating fenomenal, en simultáneo con la gran repercusión que tuvieron las galas del ciclo conducido por Santiago del Moro.