La China Suárez atacó más fuerte que nunca a Paula Chaves

Eugenia “China” Suárez solía tener un gran grupo de amigas. De esas que siempre celebran cumpleaños juntas, aunque no se puedan ver tan seguido por compromisos laborales, aquellas que jamás se olvidan de saludarte en alguna fecha especial o esas que están presentes en la adversidad. Pero el cuarteto que conformaba junto a Gimena Accardi, Zaira Nara y Paula Chaves se rompió y ahora, parece haberle mandado un picante mensaje a esta última.

Es bien conocido que la ex Casi Ángeles tuvo sus diferencias con las tres mujeres y todo escaló rápidamente. Ahora son sus ex amigas y todas se encargan de dejar en claro que es una relación con pocas chances de ser recuperada. Gimena y Paula son las únicas que continúan firme en el vínculo y forman parte de la vida de la otra. Zaira y Paula están más que peleadas, al igual que la China con todas.

En ese contexto, la actriz de Objetos compartió una picante frase a través de sus historias de Instagram, perfil donde cuenta con casi seis millones y medio de seguidores. Los fanáticos, los seguidores y los curiosos no tardaron en afirmar que el mensaje podría estar dedicado a Paula Chaves y el tema fue debatido en redes sociales.

“Me falló gente que me vio llorar, se quedó en mi casa a dormir, que comió en mi mesa y conoció a mi familia. Mira si me va a sorprender algo más a estas alturas de la vida”, dice la frase compartida por la ex Casi Ángeles. Si bien no es un mensaje de su autoría, la joven tiende a compartir en sus redes dedicatorias crípticas.

Cabe recordar que el caos en el grupo de amigas inició cuando Zaira Nara y Paula Chaves le recriminaron a la China por su affaire con el futbolista Mauro Icardi, pareja de Wanda Nara y cuñado de Zaira. Como cualquiera, la relación amorosa secreta fue vista como una traición y a partir de allí, todo fue cuesta abajo.

Con Gime Accardi, todo empezó antes, con el fallecimiento de Santiago Vázquez hace varios años. El hombre era hermano de Nico Vázquez, la pareja de Gime y también compañero de elenco durante mucho tiempo de la China. Según indicaron ambos, Eugenia no había estado presente en el doloroso momento, así que prefirieron dar por terminada la relación.

En entrevistas anteriores, la China había sido muy tajante con declaraciones sobre sus círculos íntimos: “Ya no tengo amigas mala leche, pero he tenido. Me pasaba un montón y yo me re angustiaba”, relató la actriz y agregó: “La que siempre estuvo ahí para abrirme los ojos era mi amiga Agu, que me decía: '¿No te das cuenta que quien te dice eso no es una amiga?' Y yo le decía: 'No, pero me dijo que no quería subir fotos conmigo porque su feed se llenaba de malos comentarios... Te sentís leproso, literal. Pero era en un momento de vulnerabilidad, sos más chico. Y qué se yo, me angustiaba”.

En tanto, Paula había indicado que estaba cansada de hablar sobre la pelea: “La verdad es que estoy harta de ver mi cara en las notas cuando ella, que capaz no sabe qué decir, responde que se quedó con las amigas que le importaban... automáticamente se lo asocia conmigo. Prefiero no hablar. Para mí es algo que ya está. En algún momento, cuando tenga ganas y esté entera a nivel emocional, diré como fue todo, la verdad. No quiero alimentar eso de 'me quedé con mi círculo íntimo', no. Igual nunca fui parte de ese círculo en verdad...”.