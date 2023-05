Santi Maratea habló de su historia de “amor” con Guillermina Valdés

Santi Maratea es uno de los personajes más comentados del momento. No sólo por la actual colecta millonaria que está realizando para ayudar a Independiente de Avellaneda, sino también por la exposición mediática que representa su figura y el vínculo con Guillermina Valdés, con quien fue asociado a un romance durante el verano.

Lo cierto es que, en verano de este año, explotó una bomba totalmente impensada cuando se relacionó a Santi Maratea con Guillermina Valdés luego de haber sido vistos saliendo a comer el 14 de febrero, el Día de los Enamorados.

Es por eso que este viernes en LAM, cuando el influencer estuvo en el piso y se sometió a las preguntas de Ángel de Brito junto a sus panelistas, era cuestión de tiempo para que le hagan la gran pregunta.

“¿Saliste con Guillermina?”, fue la consulta que le lanzó el conductor de América a su invitado. Ante esto, el joven se mostró muy incómodo y nervioso por esta pregunta, respondiendo con una interesante evasiva.

“Sos buenísimo, Ángel, no estaba preparado. Te voy a decir que no la veo hace un montón. Le voy a hablar”, respondió Santi Maratea con cierta tensión que comenzó a tejerse sobre el aire. Pero, obviamente, el tema no quedó ahí y las angelitas siguieron indagando.

Fue entonces cuando Nazarena Vélez advirtió que el influencer se puso colorado ante la pregunta por Guillermina Valdés, exponiendo aún más al invitado.

Santi Maratea y Guillermina Valdés fueron vistos juntos el pasado Día de los Enamorados.

“Es muy grosa Guille. Es una gran maestra. Me enseñó algo que a ella le enseñaron, esto hablando de los medios, que es lo positivo de no responder. Como verás, no aprendí tanto”, respondió por su parte el joven, tratando de patear la pelota hacia otro lado pero sin poder terminar de escapar del todo de este tema.